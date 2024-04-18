苹果日前宣布在全球拓展清洁能源项目的新进展，以继续推进实现 Apple 2030 目标，也就是到 2030 年在公司整个价值链完全实现碳中和的宏伟目标。Apple 全球运营及制造供应链现已使用超过 18 千兆瓦清洁电能，是 2020 年的三倍以上。Apple 将在美国和欧洲投资新的太阳能项目，帮助解决用户为 Apple 设备充电和供电所使用的电能。

作为更广泛的环保工作的一部分，Apple 还在持续推进实现另外一项宏伟的 2030 目标：在水资源紧张的地区，补偿 100% 公司运营所消耗的淡水。这方面的工作包括推出新的合作项目，在接下来的 20 年里通过恢复土壤含水层和河流，以及资助获取饮用水等方式，提供近 70 亿加仑（约 2650 万吨）淡水的水资源效益。和清洁能源一样，Apple 深化了整个供应链的清洁水资源承诺：Apple 供应商去年累计共已节约了超过 120 亿加仑（约 4542 万吨）淡水；自公司 2013 年启动供应商清洁用水项目以来，总计已节约 760 亿加仑（约 2.87 亿吨）淡水。

在全球多地增加新的可再生能源容量

制造 Apple 产品及为其充电和供电所需要的电能在 Apple 整体碳足迹中占据了最大比重。作为 Apple 2030 目标的一部分，公司呼吁全球供应商使用清洁能源，并使所有与 Apple 相关的运营完全实现碳中和。迄今已有超过 320 家供应商投入这一变革，这些供应商在 Apple 直接制造支出中占比 95%。截至目前，在 Apple 供应链投产的可再生能源已达 16.5 千兆瓦。去年，在供应链生产的清洁能源超过 2550 万兆瓦时，避免了 1850 万吨碳排放。

为解决与顾客使用设备相关的温室气体排放，Apple 承诺到 2030 年，通过在全球市场大规模投资新的可再生能源项目等方式，用清洁能源补偿所有用于充电的电能。这一承诺是一个更广泛的战略的一部分，旨在通过改进效率来尽量减少使用 Apple 产品造成的排放，帮助顾客参与电网脱碳，以及建设清洁电力项目，以使碳减排效果和社会影响最大化。在美国，Apple 将投资在密歇根州各地的一系列在建太阳能项目，到今年晚些时候将投产 132 兆瓦清洁能源。在西班牙，Apple 与国际太阳能开发平台 ib vogt 合作投资了一个太阳能项目。2024 年年底项目投产后，将产出 105 兆瓦太阳能电力。

针对在印度日益增长的公司运营活动，Apple 与领先的可再生能源开发商 CleanMax 合作投资了六个屋顶太阳能项目，总规模达 14.4 兆瓦。增加的容量提供了为 Apple 办公室、印度国内两家零售店和其他运营活动供电的本地解决方案。2018 年，Apple 第一次实现在全球企业运营中使用 100% 可再生能源。

Apple 对于可再生能源的承诺在全球市场解锁了新的产能。2018 年，Apple 采用创新方式通过中国清洁能源基金帮助 12 个在中国运营的供应商获取了可再生能源资源。基金目前已超额实现目标，在中国 14 个省投资新建了超过 1 千兆瓦的风能和太阳能项目。这些项目预计每年将提供超过 2400 千兆瓦时可再生能源，相当于 250 万人在中国的生活用电量。

通过基于自然的解决方案提升水资源恢复力

Apple 的目标是通过与整个制造供应链的合作以及创新的长期伙伴关系，在其开展业务的所有地区促进水资源安全，以恢复生态系统、满足社区用水需求，并改善流域的气候适应能力。由于水资源匮乏对本地的影响尤为突出， Apple 在公司运营地区中一些水资源最为紧张的地带启动了淡水补偿工作，包括美国加州南部和北部、亚利桑那州科罗拉多河流域，以及印度特伦甘纳邦和马哈拉施特拉邦。以公司采购可再生能源的方式为范本，Apple 正在寻求创新战略和长期合作关系，在整个流域实现节水与水资源效益。从 2023 年至今，Apple 承诺投入超过 800 万美元用于在水资源紧张的流域补偿淡水。今日公布的项目预计将在未来 20 年内实现共计 69 亿加仑（约 2612 万吨）的水资源效益。

在加州北部，Apple 将与 River Partners 合作恢复萨克拉门托河、费瑟河（Feather River）与比尤特溪（Butte Creek）汇聚处的 750 英亩（约 3 平方千米）冲积平原的自然功能。这是加州最大的河流交汇处，为本地的奇努克鲑在前往太平洋途中提供了重要的休憩点。恢复这一地区需要种植数十万株本地植物，重新连起面积广大且富有历史意义的冲积平原，让本地区及下游社区在气候变化导致洪水泛滥时更具韧性。Apple 的投资预计将在未来 20 年产生近 5 亿加仑（约 189 万吨）的淡水效益，大幅降低该地区的用水需求，并通过促进健康的洪水模式来为地下蓄水层补水。恢复 Dos Rios Norte 也得到了加州鱼类和野生动物部、加州自然资源署、加州野生动物保护委员会和美国垦务局的资金支持。

在 Apple 的迈措沃（Mesa）数据中心所在的大凤凰城地区，Apple 与 Salt River Project（SRP）合作，保护面临高度林火风险的约 3 万英亩（约 121 平方千米）森林。通过十年时间，有计划地在科罗拉多河流域的森林主动疏林，这一项目将帮助保护该流域免遭林火破坏，并确保上游水库能够持续造福本地社区。Apple 的投资是 SRP “韧性水资源与森林倡议”最大的一笔合作投资，预计将在本地区实现约 20 亿加仑（约 757 万吨）的水资源效益。

去年，Apple 通过与 Uptime Catalyst Facility 的持续合作，实现了对公司在印度企业运营进行 100% 水资源补偿的目标。2023 年，Apple 的支持为各地社区提供了 2300 万加仑（约 8.7 万吨）清洁廉价的饮用水，这些饮用水来自当地企业家在基于绩效的创新计划中运营的 300 多个售水点。另外一个重要地区——加州南部的进展也在继续，这里的一个项目通过去除洛杉矶河流域的入侵性物种芦竹，每年节水可达 2100 万加仑（约 7.5 万吨）。

除了在水资源紧张地区寻求流域恢复和其他基于自然的补水解决方案外，Apple 还致力于在整个业务中推行智能水资源管理。2021 年，Apple 位于俄勒冈州普赖恩维尔（Prineville）的数据中心成为首个获得水资源管理联盟（AWS）国际水资源管理标准认证的数据中心，该标准是一个备受信赖的全球性框架，旨在衡量负责任的水资源管理。此后，Apple 又有四个数据中心获得了该标准认证，并支持 20 个供应商场所获得了该认证。在过去一年里，印度南部的七家供应商场所和中国上海与苏州附近的 20 多家供应商场所都参与了 AWS 和行业其他机构的水资源管理培训。

通过绿色投资加速推进进展

在美国和世界各地，Apple 的绿色债券帮助落实了这些新投资。去年，Apple 将其 2019 绿色债券的收益用于新的清洁能源项目，如密歇根的新太阳能项目和得克萨斯州的 IP Radian 太阳能项目，支持供应商清洁能源项目，以及通过 Restore Fund 投资于高质量的碳清除项目。自 2016 年以来，Apple 累计发行了 47 亿美元绿色债券，迄今已分配了约 34 亿美元。