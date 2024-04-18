移动技术公司 AVL 正在与 Red Bull Advanced Technologies 合作，推动新一代燃料电池的开发。两人特别打算研究燃料电池的功率密度。

此次合作的目的是优化燃料电池，以满足航空、未来赛车运动和其他“最大有效载荷应用”的需求。为此，它们将比传统燃料电池系统轻三分之二，并且根据 AVL 的说法，将达到新的功率密度尺寸。

合作伙伴包括正在开发 BEV 和 FCEV 驱动器的奥地利技术专家 AVL 以及红牛赛车集团的高性能部门 Red Bull Advanced Technologies。声明称，此次合作结合了“AVL行业领先的PEM燃料电池技术组合和红牛在轻量化设计、结构和空气动力学方面的制胜技术和新颖方法”。基于联合调查，两人认为可以实现重力功率密度的“大幅改进”：目标值为堆级 6 kW/kg，系统级 2 kW/kg。

红牛先进技术公司技术总监 Rob Gray 评论道：“我们很高兴与 AVL 开展此次合作，以提高燃料电池的功率密度，从而提高性能。它表明应用受 F1 启发的尖端工程对于解决现实世界问题有多么有益。”

“我们非常自豪能够与红牛密切合作，”AVL 副总裁 Jürgen Rechberger 说道。 “这种合作关系将结合我们专家的知识和经验，使我们能够将燃料电池技术的重力功率密度提高三倍，从而满足航空和赛车等高性能应用的要求。”

AVL 拥有超过 12,300 名员工，将自己描述为“汽车行业和其他领域的开发、模拟和测试领域的世界领先公司之一”。替代驱动器在这里发挥着越来越重要的作用。考虑到这一点，这家奥地利公司于 2021 年在格拉茨开设了新的电池创新中心 (BIC)。除了开发用于电动汽车的新型高压电池外，重点还在于建立、实施和验证新的生产工艺。占地 1,600 平方米的设施位于公司位于格拉茨的总部内。