宝马和 E.ON 推出了他们宣布的智能充电解决方案，并将 BMW 和 Mini 车辆连接到家庭光伏系统。 “联网家庭充电”套件可以直接从宝马订购。

2023年5月，宝马和E.ON宣布战略合作时，合作伙伴表示该产品“将于下半年在多个欧洲国家推出”。最终时间是2024年上半年。根据新闻稿，试点市场是德国、意大利、奥地利、丹麦、挪威和瑞典。

在这些国家/地区，宝马客户可以通过在线车辆配置器为 BMW 和 Mini 的所有纯电动汽车和插电式混合动力汽车订购服务。该产品的核心要素是作为智能充电站的 BMW / MINI Wallbox Plus、具有后端连接的智能能源模块（作为互联家庭充电服务的基础），以及由E.ON进行的所有安装工作、调试和设置。

客户可以“通过熟悉的 My BMW 应用程序或 MINI 应用程序直观地”配置车辆如何集成，以实现电网或太阳能优化充电。例如，他们可以使用太阳能优化的剩余充电，以便尽可能使用自己的光伏系统产生的能量为电动汽车充电。未来将添加更多功能。其中包括成本优化的充电，“客户可以从电力市场的每日价格变化中受益，在某些时间以特别低的价格充电。”从 2025 年起，Neue Klasse 也将可以实现双向充电。

“联网家庭充电”套餐在德国的售价至少为 1,​​769 英镑；价格可能会上涨“取决于现场的安装工作”。然而，无需额外付费的智能功能的使用在时间上是有限的。 “使用第三年后，可以通过 BMW / MINI ConnectedDrive Store 扩展智能功能，”宝马表示。不过，宝马尚未具体说明这将花费多少费用。

“与 E.ON 一起，我们正在使汽车成为智能家居的重要组成部分，其中以 BMW 和 MINI 电动汽车为中心。这给私人能源生态系统带来了平衡，从而降低了客户的能源成本，并通过优化绿色能源的使用来改善碳足迹。”宝马集团能源服务新业务领域主管多米尼克·贝克斯（Dominik Becks）说道。 “此次合作也将使我们能够在未来智能地融入能源市场。”

“没有绿色充电，绿色驾驶就无法实现，我很高兴我们与 BMW 合作，不仅为 BMW 电动车和 MINI 的驾驶员提供能源管理，还提供太阳能充电，作为第一步，”意昂驱动器。 “这将使电动汽车驾驶员能够决定是否喜欢用自己的太阳能充电。根据我们的调查，在德国，67% 拥有自己房屋的电动汽车司机已经安装了太阳能系统。因此，我们相信，我们联合推出的‘联网家庭充电’解决方案可以为许多人提供附加值，从而实现更高效的能源利用。”