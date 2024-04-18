预计到 2025 年，苹果的服务收入将突破 1000 亿美元大关，占其总收入的四分之一；

尽管美国和欧盟的反垄断诉讼是关键风险因素，但它们将对更远的未来造成影响；

服务部门的收入虽然在增长，但 iPhone 仍将占苹果总收入的一半左右；

硬件和服务的增长将帮助苹果在 2024 年首次突破 4000 亿美元的收入大关。

根据 Counterpoint Research 的 Apple 360 服务发布的报告，苹果的服务部门在 2025 年可能占到公司总收入的四分之一。2025 年也将是服务收入首次突破每年 1000 亿美元大关的一年。此外，由于硬件和服务部门的增长，该公司预计将在 2024 年首次突破 4000 亿美元的收入大关。

对于苹果在美国和欧盟最近面临的诉讼和监管问题，研究总监 Jeff Fieldhack 评论道：“我们知道这存在风险，但目前还处于早期阶段。因此，我们预计至少在较长的一段时期内不会对 iPhone 用户群的变现产生任何影响。”

“至于苹果对其人工智能战略的相对沉默，随着 6 月 10 日 WWDC 发布会的重要暗示，现在已经改变。如果你问我是否期望看到一些特别的东西？我不会对任何新东西感到惊讶 – 这就是苹果的一贯做法。”

苹果不断增长的设备保有量（目前已超过 20 亿台）对其服务业务的增长产生了飞轮效应。Apple Store、Apple Care+、Apple Music 和 Apple One 订阅服务等，随着设备保有量的增长，为苹果带来了拐点。

2023 年推出的 Apple One 可能成为苹果服务收入的最大单一贡献者。紧密的软硬件集成，为消费者提供统一的软件和服务体验，以及庞大的高端消费者基础，为苹果创造了竞争优势。

iPhone 将继续占苹果收入的一半，并仍然是苹果生态系统的核心。高端化趋势和新兴市场的增长使苹果的 iPhone 业务受益，后者可能会抵消今年早些时候在中国看到的一些销量下滑。

iPhone 在新兴市场的增长也有助于其他苹果产品未来的增长，因为许多消费者将是进入 iOS 生态系统的新用户。由于这些消费者越来越依赖他们的 iPhone，他们可能会在其他 Apple 产品上花费更多。