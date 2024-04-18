昨晚，金州勇士队后卫克莱汤普森在对阵萨克拉门托国王队的比赛中投篮 10 投 0 中，导致球队无缘 NBA 季后赛。更让球迷哭笑不得的是，马斯克旗下社交媒体平台 X 的人工智能助手 Grok 生成了一条热门新闻（trending story），声称汤普森正在用砖块破坏该地区的房屋。

姑且不论篮球迷，就连普通观众也能轻易看出这则新闻的荒谬之处。然而，Grok 似乎没有那么聪明。它在看到用户大量讨论关于球员“投砖”（shooting bricks，即投篮不中）的帖子后，错误理解了这一球场术语，生搬硬套生成了一篇完全虚构的新闻报道。

这则荒谬的新闻一度登上了热搜榜第五名，内容煞有介事地写道：“克莱汤普森被指控在萨克拉门托使用砖块破坏多所房屋，相关执法部门正在对此展开调查。据悉，已有居民报告房屋窗户被砖块击碎。汤普森尚未对此事件发表声明，但当地居民深感不安。目前，行凶动机尚不清楚。” 尽管 Grok 在捏造新闻时还煞有介事地写下了“这是一起奇怪的事件”，但它仍然发布了这则离谱的新闻。

在该新闻的下方，X 还标注了“Grok 是一个尚在开发的初期功能，可能会出现错误。请核实其发布内容”的信息，但仍不能阻止篮球爱好者们纷纷通过社交媒体发布帖子，用调侃的语气“核实”人工智能的错误言论。

对大多数人来说，Grok 的这次乌龙事件可能只是众多早期人工智能工具犯过的又一个错误。然而，对于像埃隆·马斯克一样坚信人工智能将在明年年底超越人类智慧的人来说，这则事件或许应该作为一个警示：人工智能仍然需要严格的事实核查。