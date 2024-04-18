onda正式发布专为中国市场推出的全新电动品牌“烨”。“烨”品牌三款全新车型“烨S7”、“烨P7”、“烨GT CONCEPT”全球首发，其中，“烨S7”和“烨P7”是“烨”品牌第一弹车型，“烨GT CONCEPT”是“烨”品牌第二弹车型。“烨”意为“璀璨、闪耀”，旨在“让驾驶者能够尽情享受驾驶的乐趣，释放内心深处的渴望，让每个人的个性都能闪耀，激发本真。”

“烨”品牌采用全新智能高效纯电“W”架构（Architecture W）

“烨”品牌采用Honda专为中国消费者打造的新一代纯电动车专属的智能高效纯电“W”架构，实现电动驾趣进一步升华。

“W”架构搭载“三合一”高功率驱动电机和一体化压铸全铝外壳的大容量、高密度电池，同时采用特别设计的分体隔离式电池冷却系统，从内至外多重保护电池安全。

“W”架构提供单电机后轮驱动和双电机四轮驱动两种驱动形式。其中，单电机后轮驱动依靠高功率后驱电机，实现前后50:50的重量分配；双电机四轮驱动依靠前后两组高功率驱动电机，搭配电子悬架，并根据不同路况和驾驶需求，精准分配前后轮动力。

底盘采用具有高设定自由度的前悬双叉臂、后悬5连杆的悬架形式，通过Honda的运动级调校技术，能更好地过滤路面的颠簸，同时在转弯时减少侧倾，大幅提升车辆俯仰抑制能力。

“W”架构提供高度拓展性的FoD服务，可根据个人喜好进行多种不同驾驶模式的选择或专属功能设置，带来不同于日常的更令人兴奋和富有趣味的个性化定制驾驶体验。

全新“W”架构（Architecture W）

“烨”品牌第一弹车型：“烨S7”和“烨P7”

“烨S7”和“烨P7”作为第一弹车型，将激情与智慧完美融合，是“烨”品牌中坚力量，采用Honda专为中国消费者打造的新一代纯电动车专属的智能高效纯电“W”架构，将电动驾趣升华，是让消费者“开了还想开的车”。“烨”品牌第一弹车型将于2024年末开始上市。

“更有范”

突进感的外观设计，实现动感美学升级。“烨S7”和“烨P7”充满了激情与未来感，运用了很多锋利的线条，突进感的前脸带来清晰利落的视觉冲击。富有现代感和动感的车身线条，为车辆注入了个性与活力。许多设计都遵循着极强的几何规则和比例关系。45°最美视角，尽显动感之美，所展现的线条感与轮廓感更为鲜明，犹如运动健将般气势凛然，蓄势待发。

“烨S7”和“烨P7”通过前脸和尾部的细节设计，体现两种不同的性格。“烨S7”更加扁平聚拢，动感力更强，彰显激情活力的美。“烨P7”更偏向左右两端扩展，更简洁洗练，彰显简洁睿智的美。两种不同的设计，独具魅力、风格鲜明，传递着不同的感官。

安逸的乘坐空间，实现舒适升级。“烨S7”和“烨P7”采用豪华车级别的高级隔音材料和技术，带来具有高静谧性的驾乘环境。同时采用豪华车级别的高阻尼座椅，更符合人体工学设计，使驾乘人员身心更轻松舒适。承袭Honda的“MM理念”、“空间魔术师”技术，进一步优化空间布局，带来了出色的空间体验。

“更有趣”

生命感的智能座舱，实现智慧升级。“烨S7”和“烨P7”配置OTA在线升级，不断丰富车辆功能，同时提供高度拓展性的FoD服务，包含R超享模式和V专属模式两种模式。其中，R超享模式大幅提升车辆加速、操控和制动性能，提供更令人兴奋的驾驶体验；V专属模式提供高自由度的功能选项，可根据个人喜好进行多种功能设置，带来更富趣味的个性化定制体验。“烨S7”和“烨P7”将Honda SENSING 360+和Honda CONNECT 4.0融入智慧数字座舱，结合先进的主动AI智能技术，为消费者提供安全安心的驾驶体验，以及体贴入微的个性化服务。

“更好开”

富有乐趣的驾控体验，实现驾趣升级。“烨S7”和“烨P7”继承了Honda的造车经验和运动基因，搭载“三合一”高功率驱动电机和一体化压铸外壳的大容量、高密度电池，提供单电机后轮驱动和双电机四轮驱动两种驱动形式，让消费者开得爽。

单电机后轮驱动依靠高功率后驱电机，实现前后50:50的重量分配，操控轻盈畅快，更适合家庭日常使用场景。双电机四轮驱动依靠前后两组高功率驱动电机，搭配电子悬架，厚重感和运动感更强，并根据不同路况和驾驶需求，精准分配前后轮动力，让车身更稳定，更适合追求性能与运动的消费者。无论是单电机后轮驱动还是双电机四轮驱动，同样的外观设计，不同的性格，满足不同消费者需求。

底盘采用具有高设定自由度的前悬双叉臂、后悬5连杆的悬架形式，通过Honda的运动级调校技术，能更好地过滤路面的颠簸，同时在转弯时减少侧倾，大幅提升车辆俯仰抑制能力，很大程度上解决了纯电车容易晕车的痛点。

安心的车辆构造，实现安全升级。“烨S7”和“烨P7”采用高刚性、强韧性纯电动车专用骨架，大量采用高强度钢，其中热成型钢占比超24%，扭转刚性达4万牛米/度。电池采用1.2万吨一体式大压铸全铝外壳，配合优秀的电池预碰撞结构设计，集冷却、电池保护、提高车体刚性、整合电源界面功能于一体；同时采用特别设计的分体隔离式电池冷却系统，实现电池舱与冷却舱完全隔离，避免碰撞时液体泄露导致电池短路，从内至外多重保护电池安全。

“烨S7” “烨P7”

“烨”品牌第二弹车型概念车：“烨GT CONCEPT”

“烨GT CONCEPT”具有动感身姿与强劲性能，是“烨”品牌的旗舰车型。基于“烨GT CONCEPT”打造的量产车将于2025年上市。

凭借“一触未来”的设计理念，通过锐利的车身线条和充满锋芒的视觉效果，表达对力量和速度的追求，让整车“更有范”。

主驾采用别具一格的“赛车驾驶舱”设计，以此提升运动氛围、激发驾驶激情，创造“更好开”的价值体验。

华为光场屏在汽车副驾的首次搭载，通过声音、光线和香气设备联动，打造“更有趣”的高品质私人空间。

“烨”旗舰车型概念车“烨GT CONCEPT”

Honda不忘初心，扎根中国，向“新”出发，带来全新电动品牌“烨”，旨在回归对“驾驶乐趣”、“激发本真”的追求，为中国消费者提供超出期待的全新价值体验。