尽管有消息称电动汽车销量增长持续疲软，导致一些汽车制造商放弃了未来计划，但起亚仍在继续前进。在最近的首席执行官投资者日活动中，该品牌透露了推进其电动汽车计划的计划。对于那些等待更便宜的电动汽车的人来说，最重要的是，小型且价格合理的起亚 EV3 概念车的量产版将于今年年底前上市。

起亚首席执行官兼总裁 Ho Sung Song 称该品牌进军电动汽车和混合动力汽车领域是成为“可持续移动解决方案提供商”的动力。尽管人们对电动汽车需求的担忧日益加剧，但这种驱动力并没有改变。这家韩国汽车制造商仍希望到 2030 年将销量增长至 430 万辆（全球销量为 320 万辆），并预计所售汽车中 58% 将实现某种形式的电动化。

为此，起亚计划不断增强其电动汽车和混合动力产品，以更好地在全球范围内竞争，特别是在竞争激烈的中国。

当然，其中一些车型我们已经以某种形式见过——EV3 和 EV4 以概念形式存在。 起亚 EV5目前在中国销售，并将销往欧洲。起亚提到了我们还没有见过的 EV2 车型，以及起亚 Carens 的电动版本，这是一款面向印度等市场的低成本七座汽车。

这一切都从今年开始。 2024年，该品牌计划在今年年底前推出六款混合动力车型，到2026年再推出八款电动车型，到2028年再推出九款车型。到2027年，其完整的电动汽车阵容将达到15款车型。

其中六款电动车型将于 2026 年推出。到目前为止，起亚已经完全按照其承诺的 2024 年计划行事。它已经推出了采用燃油动力的起亚 K4，这是起亚 Forte 轿车的替代品。它还计划推出 EV6、Sportage 和仅限韩国的 K8 的更新版本；不难想象这些车型很可能会与全新 EV3 一起展示。

起亚对于最终版 EV3 的具体外观一直保持沉默。EV3 的谍照确实显示出车辆外观有些低调，但从比例上看，该车与概念车型相当相似。

我们确实知道它将使用与 EV9 和 EV6 相同的 E-GMP 平台，但它不会采用与这些汽车相同的 800 伏架构。 EV3 将使用更便宜的 400 伏架构来降低成本，这有望使 EV3 的价格达到 30,000 美元大关。

随着电动汽车需求低于预期，并在规避风险的汽车制造商中层管理人员心中引起恐惧，我赞扬起亚坚持自己的立场，努力满足市场需求，并确保其产品阵容面向未来。 AutoForecast Solutions 副总裁 Sam Fiorani 注意到，总体而言，买家在入门级车辆方面的选择非常有限。在这方面，电动汽车与传统汽车没有太大不同。

菲奥拉尼在一封电子邮件中表示：“在电动汽车方面，[起亚]流行的 EV6 和 EV9 最终将需要低于它们的车型。”正如 K4 买家可能会升级到 K5 或 Sportage 一样，EV3 买家也会想要升级到更大的电动模型。”

起亚的战略是长期的；它看到了真正的电动汽车增长放缓，但它以传统方式吸引客户，让他们与品牌一起成长。这与其他品牌的一些高价奢侈品策略非常不同。

菲奥拉尼表示：“到本世纪末，起亚预计买家会需要一系列电动汽车，而汽车制造商也希望能够满足他们的需求。”看起来 EV3 将是起亚满足买家计划的第一步。希望它会得到回报。