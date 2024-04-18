LEVC首次发布了其L380 多用途汽车(MPV) 的豪华和创新内饰的新信息和图像，这是一系列新的智能、宽敞、全电动车型中的第一款，这将见证该品牌加速从高端品牌的转型。终端出租车制造商到领先的电动交通解决方案提供商。LEVC 透露了更多关于其新型豪华 MPV 的美学灵感，这是其新系列中的首款车型，以空间导向架构 (SOA) 纯电动平台、革命性技术为基础这使得L380无论对于家庭还是商务用户都能提供前所未有的宽敞豪华体验。

L380 将通风、精致的空间与优质材料融为一体，其灵感来自豪华航空旅行的世界，最多可容纳 8 个座位，灵活的头等舱风格椅子采用柔软、精致的半苯胺皮革制成，可以翻转下来睡觉– 与 Alcantara 织物、明亮的铬合金和水晶形成鲜明对比的是豪华客舱的其余部分。

其他引人注目的细节包括有机的浮动仪表板和2.18平方米的全景玻璃屋顶，该屋顶可以让机舱沐浴在自然光下，也可以通过智能调光为乘员提供保护，以及一系列体现L380融合国际文化的精致元素从中国传统的如意形通风口到流星雨舱灯光效果，融合了塔桥、大本钟等伦敦标志。

从外观上看，L380 突破了 MPV 设计的界限，其简单但技术性和优雅的外形受到飞机空气动力学的启发，并以受标志性伦敦眼影响的浮动车顶和车轮等精确打磨的细节为特色。四种强烈、动感的机身颜色进一步凸显了大胆、强大的美感：珍珠白、墨玉黑、宝石蓝和翠绿。

L380 专注于奢华与最佳空间之间的交汇，由 LEVC 全球首席设计官 Brett Boydell 及其团队（位于安斯蒂工厂的 LEVC 设计与创新中心）领导。这个多元化的国际集团汇集了来自世界各地的顶尖设计师，拥有多个知名豪华汽车品牌的丰富经验，专注于未来基于 SOA 的 LEVC 车辆的设计。

LEVC 全球首席设计官 Brett Boydell 评论道：“我们才华横溢的团队致力于开发跨豪华和空间优化主题的汽车设计创新。 L380 MPV 是基于我们 SOA 平台的新一波纯电动 LEVC 产品中的第一款，真正开辟了新天地，其灵感来自豪华航空旅行和我们的国际文化等领域，通过空间效率和高度灵活的切割结合在一起。前沿科技，营造高级奢华氛围。”

LEVC 首席执行官 Alex Nan 评论道：“随着我们加速从制造世界上最先进和标志性的出租车到成为领先的电动汽车技术公司的转型，我很高兴达到了另一个重要的里程碑，揭示了我们的新型 L380 的更多细节，为豪华MPV领域树立了新标准。

“与我们所有的产品一样，L380的灵感来自于公司丰富的历史，并结合了吉利控股集团的丰富资源和技术创新。它充满了精致的细节和令人愉悦的触感，将节省空间的设计与优质品质相结合，提高了多功能车辆的标准。

“L380 所采用的创新 SOA 技术引领了我们令人兴奋的新战略，该战略将使我们的业务采取全球化方式，扩大我们在全球的足迹。我们的目标是在未来几年在 40 多个国家开展业务，并以基于 SOA 平台的多种新模式为引领。”

LEVC 拥有一个多世纪以来的“移动性”基因，始终致力于通过在城市地区运送人们来满足社会需求。从一开始，LEVC 车辆的设计就牢记一个核心原则：专用解决方案。

LEVC 的全新 L380 车型建立在这一无与伦比的传统基础上，推动公司进入一个全新的市场，提供智能、绿色、安全和无障碍的豪华移动性，提高了内部灵活性的标准。 L380 将首先在中国推出，MPV 预计将在未来两年内抵达英国。