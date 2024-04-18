倒计时6天！新榜短剧大会将于4月23日在上海光大国际大酒店与各位见面。

近日，抖音顶流“疯狂小杨哥”入局短剧的消息，再度引发一些同行对短剧的讨论。

过去一年来，短剧已成各大平台热搜常客。从上线8天投放消耗破亿的短剧《无双》，到24小时充值流水破2000万的《闪婚后，傅先生马甲藏不住了》，再到上线首日收入超2000万元的春节档短剧《我在八零年代当后妈》，短剧成为2024年的大热风口之一。

小程序短剧带来造富神话的同时，品牌定制短剧也呈现爆发势头。

韩束旗下系列短剧在抖音累计播放量近50亿，植入的产品“红蛮腰礼盒”全渠道销量超150万套，带动韩束成为2023年抖音销售额最高的美妆护肤品牌。

各大平台也争相涌入这场流量的狂欢。从快手和抖音等短视频平台，到爱奇艺、优酷和腾讯等长视频平台，再到淘宝等电商平台，平台短剧相关的扶持政策不断加码。

不同领域的玩家带着各自的经验入场，让短剧产生了更多表现形态和商业可能性。

那么，头部短剧机构和达人的独门创作秘籍是什么？平台短剧的最新趋势有哪些？品牌如何利用短剧撬动更多流量与商机？

4月23日的新榜短剧大会上，头部短剧创作者、MCN、爆款操盘手、品牌方和短剧平台等16位一线从业者，将围绕这些话题展开探讨，带来精彩的主题演讲和圆桌论坛。

此外，大会还将正式发布由新榜出品的《2024微短剧行业报告》，详解短剧行业的最新动态和未来趋势。

以下为新榜短剧大会最全议程&详细嘉宾内容，来到现场与我们见面！

PS：更多内容请持续关注公众号“新榜”、视频号“新榜和ta的朋友”，6天后见！

4月23日上午，10:00-10:20 演讲主题：2024微短剧行业观察

演讲嘉宾：李建伟，新榜COO

上周，新榜发布《短剧创作者影响力榜单》，其中包括抖音和快手平台短剧创作者影响力榜单与短剧创作者商业价值榜单，呈现了短剧达人的内容影响力和商业潜力。

本次短剧大会现场将正式发布由新榜出品的《2024微短剧行业报告》，提供行业相关数据、洞察短剧行业的现状与变化。新榜COO李建伟将为大家详细解读，分析短剧行业的最新动态和未来趋势。

10:20-10:40 演讲主题：长视频媒体平台：释放生态势能，驱动短剧发展

演讲嘉宾：于丰源，爱奇艺高级总监-短剧营销负责人

短剧爆红后，长视频平台凭借多年积累的内容优势，为用户提供了原生的追剧体验。此外，爱奇艺也成为短剧一站式发行平台，为剧方提供了短剧营销全流程服务。

作为爱奇艺高级总监-短剧营销负责人，于丰源将在大会上分享，长视频媒体平台是如何驱动短剧发展的。

10:40-11:00 演讲主题：好剧解锁好生意，短剧营销在快手

演讲嘉宾：王思洵，快手磁力引擎营销业务副总经理

近年来，快手在短剧赛道一路高歌猛进。快手2023年第四季度及全年业绩报显示，截至2023年底，快手星芒短剧上线短剧总量近千部，播放破亿的爆款短剧超过300部。

快手短剧如何实现流量和商业化的双重爆发？2024年，快手短剧创作的最新趋势是什么？平台有哪些扶持政策？快手磁力引擎营销业务副总经理王思洵将一一解答。

11:00-11:20 演讲主题：内容电商新增量，淘宝短剧新起航

演讲嘉宾：陈芳，淘宝内容营销总经理

从品牌定制短剧曝光到电商销售转化，短剧与电商的结合变得越来越紧密，淘宝正在通过短剧内容释放新的电商红利。

淘宝不仅是多部爆款短剧的赞助商，还在淘宝逛逛开辟“短剧”板块，发力自制短剧，向品牌定制剧投入千万资金和10亿流量支持。淘宝内容营销总经理陈芳将解读淘宝短剧的商业模式和最新趋势。

11:20-11:40 演讲主题：文旅短剧，抓住情绪价值

演讲嘉宾：朱林丽，鸣白文化总编剧

2024年可以说是文旅短剧的元年。今年年初，国家广播电视总局印发《关于开展“跟着微短剧去旅行”创作计划的通知》，掀起一场文旅短剧的创作热潮。

鸣白文化总编剧朱林丽曾担任50余部影视剧和短剧的编剧和策划，近期，她与哈尔滨、长春、澳门等城市都建立了合作，探索“短剧+文旅”模式，她将在大会上分享，文旅短剧的创作心经。

11:40-12:00 演讲主题：内容为王：短剧创作的艺术与市场逻辑

演讲嘉宾：刘羽砚，剧点短剧副总经理

作为头部短剧平台，剧点短剧全年出品短剧100余部、充值破千万超30部，积累了一套短剧爆款创作的独家秘笈。

如何创作短剧剧本？怎么把控拍摄制作流程？后期剪辑的技巧是什么？免费短剧和付费短剧的差异有哪些？本次大会，剧点短剧副总经理刘羽砚将分享短剧创作的艺术与市场逻辑。

相关阅读：《独家对话爆剧操盘手刘羽砚：短剧凭什么让2亿人花钱观看？》

4月23日下午，14:00-14:20 演讲主题：短剧元年：品牌营销新风向

演讲嘉宾：安迪，柠萌影视-好有本领VP

在长剧深耕多年的柠萌影视，凭借丰富的影视创作经验和资源，在2021年推出短剧厂牌好有本领。目前，“好有本领”抖音粉丝量达533万，累计获赞1.4亿，产出过《二十九》、《从离婚开始》和《一元美容院》多部爆款作品。

好有本领VP安迪将分享长剧和短剧的创作差异，短剧招商的合作模式和品牌营销的最新风向。

14:20-14:40 演讲主题：All in短剧的顺势而为

演讲嘉宾：王予谦，麦芽联合创始人、执行董事

深耕短视频赛道近10年的麦芽传媒，旗下达人账号全网粉丝量超6亿。2023年，麦芽押注短剧赛道，迅速组建团队，发挥剧情号积累的内容优势，打造出多部播放量破亿的爆款短剧。

麦芽为何坚定看好短剧赛道？从剧情号到短剧，MCN下场做短剧的优势是什么？麦芽联合创始人王予谦将分享麦芽的战略选择思路和爆款创作经验。

14:40-15:00 演讲主题：短剧红利——新机会、新趋势、新洞察

演讲嘉宾：郭庆帅，银色大地VP

成立于2019年的银色大地，旗下有“姜十七”和“浩杰来了”等多位头部短剧达人，是短剧领域头部MCN。其中，“姜十七”与国货品牌韩束合作了多部品牌定制短剧，并带动剧情中的同款产品实现销量爆发。

如何平衡内容和品牌客户的植入需求？短剧与品牌如何实现双赢？银色大地的爆款创作方法论是什么？银色大地VP郭庆帅将一一解答。

15:00-15:20 演讲主题：变与不变——从剧情到短剧的自我迭代

演讲嘉宾：浩杰来了，抖音短剧头部达人

抖音粉丝超千万、累计获赞3.3亿，银色大地旗下达人“浩杰来了”是抖音头部短剧达人，产出过《慢慢喜欢你》《我们的歌》《一起变老》等20余部播放破亿的短剧。

从剧情达人到短剧达人，他是如何选择和转变的？在品牌定制短剧中，达人该如何与粉丝进行情感连接？“浩杰来了”将分享他自我迭代的心路历程。

15:20-15:40 演讲主题：短剧营销:多、快、好、省

演讲嘉宾：李庆玲，古麦嘉禾联合创始人

作为剧情号赛道的资深玩家，古麦嘉禾先后打造出“灵魂当铺”、“时光出租车”和“破产姐弟”等多个剧情账号，并将剧情号的创作经验融入短剧，帮助达人通过短剧找到第二增长曲线。

古麦嘉禾是如何从剧情号切入短剧赛道的？达人如何通过短剧实现粉丝量和商业化的双重突破？MCN做短剧品牌营销积累了哪些经验？ 古麦嘉禾联合创始人李庆玲将分享关于短剧营销的经验和方法。

15:40-16:00 演讲主题：科幻短剧，逆风而行

演讲嘉宾：梁子康，创壹科技联合创始人、CEO

踩准元宇宙风口，以虚拟人IP柳夜熙为起点，创壹科技想做元宇宙版中国漫威世界。短剧的爆红，让他们离这个目标似乎更进一步。

今年2月，由创壹科技出品的国内首部虚拟制片短剧《柒两人生》上线，播放量达到4.5亿。这次，创壹科技联合创始人、CEO梁子康将分享科幻短剧的内容制作方法论，以及他对行业的思考和展望。

16:00-16.20 演讲主题：短剧对品牌的价值和影响

演讲嘉宾：聂小塔，稀咖集团联合创始人

稀咖集团打造了新锐护肤品牌C咖，致力于研发更适合国人肌肤的功效修护产品，旗下有洗面奶、小罐膜和清洁泥膜等爆款产品。

近年来，C咖抓住短剧的风口，通过短剧内容营销触达更多目标消费人群，实现了品牌破圈和销量增长。稀咖集团联合创始人聂小塔将分享短剧对品牌的价值和影响。

16:20-17:00 圆桌论坛：圆桌论坛:微短剧，大生意

圆桌嘉宾：

张洋，《完蛋！我被美女包围了！》导演、有好戏短剧负责人

章驰，自然堂集团增长总监

刘卉，丁丁文化联合创始人

颜敏，短剧内行人创始人

张洁，新榜内容运营总监、编辑部主编

从品牌定制短剧掀起同款商品抢购热潮，到《完蛋！我被美女包围了！》互动短剧游戏火爆全网，短剧催生了新的营销和商业模式。

有人将短剧与游戏行业结合做出爆款。张洋不仅出品过多部爆款短剧，更是作为导演指导互动影游《完蛋！我被美女包围了》等多个爆款游戏。

有品牌通过短剧实现种草营销。今年2月，自然堂上线品牌定制短剧《和圈内大佬闪婚后》，将“小紫瓶”精华丝滑融入短剧剧情，全剧总播放量超2亿，为品牌带来了声量和销量的增长。

有机构通过短剧获得商业化增量。专注于内容运营和IP孵化的丁丁文化，致力于为品牌提供一站式的营销解决方案，与韩束合作种草剧达17部。

有从业者抓住风口成立短剧垂类自媒体。颜敏在2022年成立了“短剧内行人”公众号，深入解读小程序短剧的最新政策，并发布相关榜单。

机构该如何打造爆款并吸引品牌投放？品牌如何打通从内容到销售的全链路转化？短剧如何有游戏等其他行业融合创新？新榜内容运营总监、编辑部主编张洁，将与来自媒体侧、制作方、MCN机构和品牌方的四位嘉宾，一起探讨微短剧中的大生意。

下图为完整版议程海报，报名参会请扫码，倒计时6天，我们现场见：

为搭建一个供行业一线从业者交流、沟通的平台，「新榜短剧大会」诚邀短剧行业各方玩家参与到此次大会中，也邀请媒体朋友们共商媒体合作。

媒体合作：18801029433（侯女士）

商务合作：13838212671（李先生）

静待垂询！（手机同微信）