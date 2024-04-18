动点出海获悉，总部位于新加坡的移动出行解决方案提供商SWAT Mobility已于近日获得了一笔380万美元的融资。

据了解，这笔融资由NEC & Translink Orchestrating Future Fund、NX Global Innovation Fund、Chubu Electric Power提供。SWAT Mobility表示，将用这笔融资扩大其在日本的发展步伐以及提升其面向物流领域的服务产品的研发。

SWAT Mobility成立于2015年，旨在为移动出行领域的客户（包括交通运营商和政府机构）提供由人工智能技术驱动的解决方案，为其生成高效出行路线。目前，除了上述内容外，该公司也开拓了公交上下车数据分析系统、物流公司配送系统、按需运输系统等产品线。

在市场表现方面，SWAT Mobility现已进入新加坡、泰国、菲律宾以及日本市场。值得一提的是，就日本而言，该市场为SWAT Mobility当前的最大市场地区，在当地有超50家企业和机构客户。此外，SWAT Mobility此前也曾计划于21年在日本IPO，不过这一计划尚未得到落地。

展望未来，SWAT Mobility透露，公司计划在接下来的一到两年内实现盈利。