据路透社报道，马斯克将在下周访问印度时宣布特斯拉对印度的投资计划，预计将投资 20 亿至 30 亿美元，主要用于建设新工厂。

上周有消息称，马斯克（Elon Musk）计划于 4 月 22 日到 28 日这一周访问印度，会见印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi），并得到马斯克确认。

实际上，特斯拉多年来一直在试图进入印度汽车市场。印度政府希望特斯拉能够在印度建厂，但特斯拉更倾向于先通过进口汽车在印度建立前哨，然后再在印度投资建厂，但由于印度政府的贸易保护政策，特斯拉无法绕过高额的进口关税，因此一直未能成功。

印度目前针对进口汽车有较高的关税，售价 40000 美元以下的关税税率是 60%，超过 40000 美元则是 100%，特斯拉方面是提议降低到 40%，但双方此前并未就此达成一致。

上个月，印度政府最终就进口汽车关税问题达成妥协，为特斯拉和其他电动汽车制造商在印度市场打开大门。

虽然印度方面声称降低进口关税不只是针对特斯拉，而是针对所有的厂商，特斯拉也不会有特别的待遇，但从外媒此前的报道来看，他们主要还是为了吸引特斯拉的投资，而特斯拉也希望印度能降低电动汽车的进口关税。

金融时报称，特斯拉计划本月向印度派出一个团队，在印度考察拟建的价值 20 亿 – 30 亿美元的电动汽车工厂的选址。

为了充分利用印度新政策带来的进口关税优惠（最多可进口 40000 辆电动汽车），特斯拉需要在 3 年内在印度投资至少 41.5 亿卢比建厂，并在第 3 年实现 25% 的本地化率，然后第 5 年达到 50%。