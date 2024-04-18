小鹏汽车与大众汽车集团签订EEA电子电气架构技术战略合作框架协议。

在此次电子电气架构技术战略合作中，小鹏汽车与大众汽车集团将基于小鹏汽车最新一代电子电气架构，联合开发并将其集成到大众汽车在中国的CMP平台上。双方联合开发的电子电气架构预计将从2026年起应用于在中国生产的大众汽车品牌电动车型。

据介绍，小鹏汽车最新一代电子电气架构采用基于中央计算和域控制器的架构，提供了高性能的车载计算环境，并具备有竞争力的成本结构。该电子电气架构支持中央域与智能辅助驾驶域控制器之间的千兆以太网高速数据传输。域控制器中集成了大量电控单元，从而实现了高度集成的架构和具有竞争力的成本结构。该电子电气架构亦支持高效的整车OTA，为终端用户车辆和生产线下线车辆提供高速OTA。

小鹏汽车董事长兼首席执行官何小鹏表示，“对技术创新的共同追求使小鹏汽车和大众汽车走到了一起。双方将继续为我们的战略伙伴关系各展所长，贡献力量。本次基于我们行业领先的电子电气架构技术的战略合作，将我们的战略合作伙伴关系提升到了一个新的高度，并且是基于更大规模的战略合作。通过合作将使我们双方的智能电动汽车产品在技术和成本上都极具竞争力”。

2023年7月，大众汽车集团宣布，将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每ADS（美国存托股份）15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股份。双方达成技术框架协议。在合作的初期阶段，双方将面向中国的中型车市场，共同开发两款大众汽车品牌的电动车型，预计将在2026年上市。

2023年12月，大众汽车集团完成入股小鹏汽车。今年2月，双方签订平台与软件战略技术合作联合开发协议，还就双方车型及平台的共用零部件订立了联合采购计划。