2024 Lucid Air Grand Touring是市场上续航里程最长的电动汽车，它首先在 Air Sapphire 上取得了技术进步，可在更多条件下提供更长的行驶里程、更快的充电速度和节能热泵。2024 Lucid Air Grand Touring 是世界上第一款全电动汽车，EPA 估计续航里程超过 500 英里——准确地说是 516 英里。 Air Grand Touring 提供 819 马力，售价 109,900 美元起。

2024 年 Lucid Air Grand Touring 具有以下特点：

– 即使在冷空气中也能保持备用里程： EPA 电动续航里程测试程序最近变得更具挑战性，但 2024 Air Grand Touring 仍然能满足要求，EPA 估计续航里程为 516 英里，是当今美国市场上所有电动汽车中续航里程最长的。 GT 现在配备了 Air Sapphire 的热泵，即使在极冷的条件下也能提供出色的续航里程。

– 更高效、更可持续的性能： Lucid 专有的电机设计、电池化学和热特性的增强减少了作为热能浪费的能量，使汽车即使在持续激烈的驾驶过程中也能发挥最佳性能。

– 更快的快速充电：直流充电速度提高约 15-30%，更快地回到路上。改进后的前往充电站的自动预处理功能可在插入电源后实现更快的充电速度。

“Air Grand Touring 是我们续航里程最长的汽车，实际上是当今续航里程最长的电动汽车，现在通过包括 Air Sapphire 热泵在内的多项动力总成更新进行了进一步优化。” Lucid首席执行官兼首席技术官 Peter Rawlinson 说道。 “Air Grand Touring 保留了 516 英里的续航里程预估，尽管经过了更严格的 EPA 测试，仍实现了这一目标。更重要的是，它可以在更广泛的日常现实条件下提供更高的续航里程和效率。”