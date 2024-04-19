尽管现阶段马来西亚的电动汽车市场仍处于起步阶段，在一些分析师看来，在新车型的到来以及当地政策的不断落地下，这里的前景依然纷呈。

调研机构Kenanga Research（以下简写为Kenanga）在一份报告中指出，随着比亚迪（携海豹车型）和特斯拉（Model 3）的进入，马来西亚的电动汽车市场正在变得愈发“燥热”。并且到2025年，该地区也将出现本土制造的电动汽车（来自Perodua和Proton）。

作为背景，根据Kenanga的调研数据显示，22年和23年期间，马来西亚纯电电动汽车（BEV）的新注册量已从2021年的274辆分别激增到了超3400辆和10159辆。

另一方面，就电动汽车的基础设施建设而言，Kenanga表示，尽管当前马来西亚仅有2020个左右的电动汽车充电站，但马来西亚政府已做出承诺，将会让充电站点运营商能够更快地获得安装批准。

再加上马来西亚对于纯电电动汽车销售方面的支持——CBU（整车进口）和 CKD（全散件进口）BEV分别会在2025年和2027年之前享受销售和服务税豁免以及其他电动汽车激励措施，Kenanga预测，接下来，马来西亚很有可能会实现其电动车和混动汽车在2030年和2040年分别占据该国工业总产量（TIV）15%和38%的国家目标。

不过，也有观点也指出，现阶段，在马来西亚，针对CBU电动汽车的最低价格限价仍是当地电动汽车得到普及的一大阻碍。据了解，目前，这一价格被设定在了10万林吉特（约合15.1万人民币）。

从这一点出发，RHB Research称，近段时间以来，包括海豹（比亚迪）、Omoda E5（奇瑞）、MG4 EV（上汽名爵）、小鹏等众多电动汽车产品纷纷入局马来西亚，其价格在10.4万到20万林吉特不等。RHB Research表示，这种局面加深了该地区电动汽车行业的深度，但考虑到其定价门槛（相对较贵），对马来西亚来说，在今年，其TIV并不会出现太过明显的改变。

MIDF Research则在一份报告中表示，其认为马来西亚政府的政策将会继续支持其汽车行业（以及广义上的陆路交通行业）的电动化转型——这符合国家能源转型路线图和低碳交通蓝图中的脱碳目标，即到2030和2040年分别实现15%及38%的全类电动汽车（含纯电、混动、插混、燃料电池类型汽车）渗透率，并在2025年建成1万个充电站点。

MIDF称，现阶段，推动BEV的需求的关键政策之一是当局对CBU BEV（到2025年）和CKD BEV（到2027年）的100%关税免征。但MIDF也补充道，考虑到马来西亚汽车市场的普遍价格会低于9万林吉特，当前对CBU BEV实行的底价限令仍会让该类型车辆的普及受到阻碍。该机构表示，在23财年中，马来西亚BEV的渗透率仅为1.3%——不过，一旦CKD BEV达到或低于市场的普遍接受价格锚点（9万林吉特），其普及率有望随之得到加速。

当然，MIDF也指出，马来西亚正试图在2025年至2027年期间推出自己的国产电动汽车。而在这个过程中，成本也会成为一个不可忽视的挑战。不过，该机构也认为，燃料补贴政策的取消也可能会在短期内推动BEV以更高的价格受到市场欢迎。

根据马来西亚汽车协会（MAA）发布的数据，马来西亚在2023年共售出了79.0万辆新汽车。其中，全类电动汽车约占该国TIV的5%，为3.82万辆，较上年增长69%。在今年，正如文章开头所言，随着更多新车型和政策的推动，MAA认为，该国针对全类电动汽车的需求和兴趣也将得到继续增长。