通用汽车最初的新型家用能源产品现已可供购买，包括将通用汽车制造的电动汽车变成家用移动发电机所需的设备。

几个月来，通用汽车一直在宣传其新的家用能源产品，包括家用电动汽车充电器和车到家（V2H）套件，使家庭能够在停电时从电动汽车电池中获取能量。该设备现在可供客户使用，但仅限居住在加利福尼亚州、佛罗里达州、德克萨斯州、密歇根州和纽约州的客户。该公司表示，计划在未来几个月内扩展到更多州。

该公司表示，新捆绑包包括 GM Energy Powershift 充电器（1,699 美元）和 GM Energy V2H 支持套件（5,600 美元），价格约为 7,299 美元。安装成本和税费不包括在内，并且会根据多种因素而有所不同。通用汽车正在与家庭电动汽车充电安装商 Qmerit 合作，该公司将与感兴趣的客户合作，并根据位置、能源使用情况等向他们提供报价。

目前，通用汽车只有一款能够双向充电的电动汽车：2024 款雪佛兰索罗德 EV RST。通用汽车表示，电动Silverado配备200kWh电池，可输出高达10.2kW的非车载能量，可为整个房屋供电21天。

Silverado EV 在出厂时就配备了双向充电功能。通用汽车的其他电动汽车，包括 GMC Sierra EV Denali、雪佛兰 Equinox 和 Blazer EV，以及凯迪拉克 Lyriq，将不得不等待无线软件更新，甚至在经销商处进行手动更新，才能获得该功能。

该公司表示，从 2026 年开始，其所有电动汽车都将标配双向充电。通用汽车表示，可能还需要“配备适当的房屋”和“适当的电网互连”。

这个想法是使用双向充电设备在任何给定时间从电动汽车中推送和拉取能量。从本质上讲，它不仅将高容量锂离子电池视为电动汽车的动力工具，而且将其视为备用蓄电池，为其他电子设备、整个家庭充电，甚至向电网供电以实现可能的节能。

气候变化导致的热浪给电网带来了更大的压力。美国能源信息署最近警告称，夏季气温飙升时，北美三分之二的地区可能面临电力短缺。

越来越多的电动汽车支持双向充电。除了 F-150 Lightning 之外，还有现代 Ioniq 5 和起亚 EV6、即将推出的 沃尔沃 EX90，甚至还有 地位较低的日产 Leaf。特斯拉可能会在 2025 年之前将该技术引入其产品线。

通用汽车于 2022 年推出了 其能源分拆公司 GM Energy，作为在快速扩张的家庭能源市场中竞争的一种方式。该公司最终计划出售更多设备，包括固定式家用电池和太阳能电池板，以便在所谓的 1500 亿美元市场中与特斯拉等公司竞争。