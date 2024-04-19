高通骁龙 8s Gen 3 被认为是骁龙 8 Gen 3 的平价替代品，骁龙 8 Gen 3 在人工智能、音频、相机、游戏和连接方面提供旗舰级体验。

骁龙 8s Gen 3 支持端侧 LLM 多模态部署，并支持高达 100 亿参数的 LLM。凭借这一新平台，高通可以帮助其中国手机品牌厂商合作伙伴推出更多生成式人工智能智能手机。

小米 Civi 4 Pro 是首款搭载骁龙 8s Gen 3 的机型，荣耀、iQOO、realme 等品牌预计也将推出搭载该平台的新机型。

根据 Counterpoint 发布的报告，与前两代骁龙旗舰平台相比，骁龙 8s Gen 3 采用与骁龙 8 Gen 3 相似的 CPU 架构，所有主频参数都更低，接近骁龙 8 Gen 2。然而，和骁龙 8 Gen 3 一样，骁龙 8s Gen 3 也支持生成式 AI，并可以通过 AI 增强 GPU 性能，进一步提升性能和能效。相关的新款智能手机将为用户带来比骁龙 8 Gen 2 更强大的 AI 体验。

以下为详细内容：

高通最近在北京发布了全新移动平台——骁龙 8s Gen 3，进一步丰富了其支持安卓旗舰智能手机的平台产品线。骁龙 8s Gen 3 被认为是骁龙 8 Gen 3 的平价替代，骁龙 8 Gen 3 在人工智能、音频、相机、游戏和连接方面提供旗舰级体验。

该款新型旗舰平台的主要特性包括：支持强大的端侧生成式 AI 功能，可支持各种 AI LLM；始终感知的 ISP；超沉浸式移动游戏体验；突破性的连接性；无损高清音频。

此外，骁龙 8s Gen 3 支持多种数字精度（INT4、INT8、INT16、FP16）以及端侧部署 100 亿参数的 LLM。

骁龙 8 Gen 2 vs 骁龙 8 Gen 3 vs 骁龙 8s Gen 3

与前两代骁龙旗舰平台相比，骁龙 8s Gen 3 采用与骁龙 8 Gen 3 相似的 CPU 架构，所有主频参数都更低，接近骁龙 8 Gen 2。然而，和骁龙 8 Gen 3 一样，骁龙 8s Gen 3 也支持生成式 AI，并可以通过 AI 增强 GPU 性能，进一步提升性能和能效。相关的新款智能手机将为用户带来比骁龙 8 Gen 2 更强大的 AI 体验。

在发布会上，高通邀请了来自字节跳动和网易的生态系统合作伙伴，展示了高通人工智能和精英游戏技术对移动互联网生态系统的重要支持。业界认为，高通将成为生成式人工智能时代的重要参与者。

在拍照和录像方面，骁龙 8s Gen 3 支持高达 200MP 的单摄，以及三摄之间的流畅切换。弱光环境下的拍照体验也得到改善。它还支持照片和视频之间的语义分割以及 AI 辅助的图像功能。

在游戏方面，基于高通 Adreno 图像运动引擎 2.0 的光线追踪能力得到了显著提升。基于高通 Aqstic 扬声器放大技术和头部追踪功能的无损高清音频功能，可以让用户拥有更好的空间音频体验。

新推出的小米 Civi 4 Pro 是首款搭载骁龙 8s Gen 3 的智能手机型号。其他主流智能手机品牌，例如荣耀、iQOO、realme 和 Redmi 也将发布搭载该平台的新机型。骁龙 8s Gen 3 预计将积极推动人工智能智能手机的普及。