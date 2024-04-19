捷豹路虎（JLR）即将与奇瑞（中国第三大汽车制造商）签署协议，获得其电动汽车平台的使用权。两家公司已经在中国合作生产汽车，因此这一消息并不令人意外。

路透社在最近的一次演讲中引用的一位公司代表也证实了这一新的电动汽车平台共享计划 ，称两家优质欧洲汽车制造商对奇瑞高端汽车 E0X 架构感兴趣。捷豹路虎打算在奇瑞平台上生产混合动力和全电动汽车。未来的捷豹路虎电动汽车和插电式混合动力汽车将与奇瑞豪华品牌 Exeed 的车辆共享平台和技术，但没有透露更多信息。目前还没有第一批基于奇瑞的捷豹路虎插电式混合动力汽车首次亮相的时间表，但这家英国汽车制造商已宣布，计划到 2026 年在其所有品牌中推出六款纯电动车型。

首款新款捷豹路虎电动车将是一款全电动路虎揽胜，将于今年晚些时候发布，但我们不知道它是否会基于奇瑞平台打造。

捷豹路虎集团自 2008 年以来一直是印度塔塔汽车公司的子公司，并且只生产过一款电动汽车：捷豹 I-Pace。该公司还在开发一款全电动捷豹 XJ 豪华轿车，但该项目在接近完成时被叫停，这使得该汽车制造商落后于德国的豪华竞争对手，后者已经拥有完整的电动汽车产品线。

捷豹路虎去年进行了品牌重塑，并宣布路虎揽胜、卫士、发现和捷豹将成为独立的子品牌。捷豹路虎和奇瑞自 2012 年起在中国成立合资企业，负责捷豹 XF 长轴距车、路虎揽胜极光和路虎发现运动版的本地生产。

该公司誓言仅在 2023 年之后销售电动汽车，并在 2039 年之前实现碳净零排放，同时采用所谓的开放创新战略来帮助其实现这一目标。这意味着它愿意与第三方合作，以削减成本，并加快电气化、互联互通和可持续发展领域各种系统的开发。