理想汽车最新的入门级车型，理想L6正式上市。新车仅推出Pro和Max两款不同配置的车型，售价分别为24.98万元和27.98万元。据理想汽车介绍，5月5日前下定还可以赠送2万元的权益，包括价值10000元的选装基金，可用于选装特别版车漆颜色和21英寸轮毂；价值5000元的家用充电桩和安装服务；定金5000元直接抵扣10000元。

理想L6和理想L7、理想L8一样，依然定位为中大型SUV，采用增程式动力，与L7一样采用五座布局，外观内饰设计也是如出一辙。但L6车身尺寸长宽高分别为4925mm、1960mm、1735mm，轴距为2920mm，整体比L7（5050mm、1995mm、1750mm，3005mm）略小。

动力方面，理想L6依然配备1.5T四缸增程器，两款车型均采用前后双电机布局，峰值功率300kW，配备智能四驱系统，零百加速仅需5.4秒。WLTC工况纯电续航里程为182km，馈电油耗为6.9L/100km。

智能座舱方面，理想L6依然标配了中控屏、副驾娱乐屏、方向盘安全驾驶交互屏和HUD抬头显示，这四块交互式屏幕。中控屏、副驾娱乐屏采用15.7英寸3K分辨率大屏，像素密度210PPI，同时均支持杜比视界，并通过TUV莱茵硬件级低蓝光认证。车机系统采用高通骁龙8295P芯片，并支持手机无线投屏功能，提供5G网络。

智能驾驶方面，理想L6的配备和更高级别的理想L7几乎一致，Pro版和Max版车型分别对应AD Pro和AD Max两种能力的智驾系统。同时随着理想L6的交付，AD Pro将升级到AD Pro 3.0版本，在高速领航、城市车道居中辅助、红绿灯识别、路口启停、复杂车位智能泊车、关门泊车等功能上有所升级。AD Max 3.0的高阶智能驾驶能力也将进一步升级，高速领航将新增收费站通行功能，车辆在领航状态下可自主通过对应的ETC或人工通道闸口。