根据Sensor Tower发布的商店情报数据，2024年3月Scopely《Monopoly GO!》在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.77亿美元，重回全球手游畅销榜榜首。其中，79.4%的收入来自美国市场，法国市场的收入占3.7%，英国市场占3.6%。3月，该游戏在常规版本更新的基础上引入了“Monthly Partner event”、“St. Paddy’s Party”、“Sunset Treasures”等多达6个新活动，让玩家整个月都保持着高度参与，使得游戏月收入创新高并首次登顶全球手游畅销榜。（说明：数据不包括第三方安卓渠道。）

腾讯《王者荣耀》以2.34亿美元的收入位列榜单第2名。三月中旬，游戏更新了新玩法“机关百炼”、扁鹊皮肤等丰富内容，创下了3月单日流水最高峰值。此外，3月8日限时返场的皮肤也表现出色，单日收入将近1000万美元，是3月收入第2高峰。

收入榜前五另外三款游戏为Dream Games《Royal Match》、《Roblox》和King《Candy Crush Saga》。

2024年3月，全球手游玩家在App Store和Google Play付费69亿美元，同比增长4.3%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了近23亿美元，占全球总收入的32.6%。中国iOS市场排名第2，占17.9%；日本市场排名第3，占13.7%。

3月27日，米哈游《崩坏：星穹铁道》在2.1版本更新中推出了新角色「黄泉」和「加拉赫」，以及一系列新活动和内容。得益于此次更新，该游戏登顶3月收入增长榜，同时成功位列收入榜第6名。

3月12日，Cygames《赛马娘》推出了三周年活动第三弹，其中包含了多个保底卡池，新角色「ZOKU-ZOKU GIZMO」Transcend，新乐曲以及丰富的内容，当天游戏登顶日本iPhone手游畅销榜。此外，为庆祝白色情人节，该游戏向所有玩家赠送了500颗宝石，鼓励玩家参加卡池活动。

得益于精美的美术设计和丰富的发行经验，Kakao《ROM: Remember of Majesty》于2月27日上线后，跻身3月全球手游收入增长榜第8名。该游戏在韩国Google Play手游畅销榜上连续16天位列前3名，并在3月其余的时间里保持在榜单前7名。凭借本地化运营和YouTube、AppLovin、AdMob等平台的广告投放，该游戏位列3月中国台湾手游畅销榜第12名。