英国工程公司 Bedeo（原 BD Auto）宣布启动 Reborn Electric: Icons 计划，对其首款标志性车辆——传奇的路虎卫士进行彻底改造。

凭借其低声无息的电池供电动力系统，第一款进行此改造的 Defender 配备了 75 kWh 电池，预计 WLTP 为 247 公里（153 英里），以及标准 22 kW 车载充电器，可实现 100 公里的续航里程。只需五小时即可充满 % 的电量。 BEDEO 还可以配备可选的 50 kW 快速充电功能，可在 90 分钟内充满电。

更新后的 BEDEO 改装版不失传统路虎卫士在道路上的坚固性和魅力，转变为无排放的可持续标志，可在未来数年享受。与 BEDEO 在过去 15 年中开展的所有其他项目一样，对技术和可持续发展充满热情，其高性能电动传动系统完全由内部设计和制造，采用最好的组件和 BEDEO 独特的 IWM 技术。

BEDEO 的 Reborn Electric 转换通过集团公司 Protean Electric 开发的创新 IWM 技术实现，有望为个人提供车辆和排放管理方面革命性的新前景，迈向更绿色、更可持续的未来。鉴于其创新方法，该技术并不局限于任何一种特定车辆，即使 Defender 处于领先地位，BEDEO 的 IWM 技术也可以用于任何车辆，满足任何客户的特定需求。

在汽车转型和电气化中采用 BEDEO 的专有技术代表了一种革命性的方法，可以为客户提供无与伦比的定制水平。通过利用内部技术的创新能力和合作伙伴的翻新能力，客户可以自由地根据其严格的规格定制大修的电动汽车，不仅促进高效、有效的电气化无缝集成，而且开放通往无限定制可能性的门户。

BEDEO 的愿景是业主不受预设的限制；相反，他们成为设计过程中的积极合作者。为此，他们将与 BEDEO 的合作伙伴密切合作，确保车辆的各个方面都经过精确定制，以满足个人需求。这种创新合作不仅带来了独一无二的驾驶体验，而且还培养了一种主人翁意识和自豪感，因为客户积极参与将他们的汽车梦想变成现实。