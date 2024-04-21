梅赛德斯正在与货运自行车提供商 Onomotion 合作开展最后一英里交付的试点项目。 Sustaineer 测试车也为此目的进行了进一步开发，梅赛德斯-奔驰货车通过该车让人们深入了解未来运输交通中的可持续性。

两年半前，随着 Sustaineer 的推出，梅赛德斯-奔驰货车实现了对未来城市配送运输的愿景。当这款基于梅赛德斯-奔驰 eSprinter 的电动货车于 2021 年推出时，它已经配备了专为潜在批量生产而设计的创新和技术解决方案。 Sustaineer 这个名字是可持续性和先锋这两个词的合成词。

梅赛德斯-奔驰货车现已对 Sustaineer 进行了更新，同时与货运自行车提供商 Onomotion 达成了最后一英里交付的合作。车辆本身最重要的创新之一是将靠近车身的加热装置与区域空调相结合。在辛德尔芬根的梅赛德斯-奔驰气候室中进行的系列测试表明，它可以显着降低加热 eSprinter 大型驾驶室所需的能量。

这对电动汽车的续航里程产生积极影响。在 -7 摄氏度的温度下，靠近身体供暖的分区空调比传统的室内空气供暖能耗低约 25%，同时提供相当的热舒适度。当温度上升 5 摄氏度时，能源需求减少约 50%。此外，当车门打开和关闭时，停车卸货后内部不会很快冷却。脚坑、驾驶员车门和转向柱面板上的加热表面保持温暖。

梅赛德斯-奔驰也考虑了最后一英里的物流，并与总部位于柏林的货运自行车制造商 Onomotion 合作开展一个试验项目。两家公司正在形成一种物流串联：他们将梅赛德斯的全电动货车和 Onomotion 的电动货运自行车结合起来，创建一个无缝供应链。后者的 Ono 电动货运自行车的续航里程可达 25 公里，1.4 kWh 电池可提供高达 6 公里/小时的启动辅助。

在此应用场景中，eSprinter 充当移动微仓库。它将预先包装在特殊容器中的货物运送到货运自行车，由货运自行车接管送货到家门口的工作。转移到小野电动货运自行车只需几分钟即可完成。这意味着 eSprinter 不会有任何长时间的停机时间，并且可以立即继续运行 – 无论是到下一辆货运自行车还是自行运送货物。货运自行车和全电动货车的并行交付提高了城市和农村地区的效率并缩短了交付时间。据合作伙伴介绍，创新的物流理念适用于多种行业——从快递、快递和包裹服务到大型面包店和工作服和公司纺织品服务提供商，再到食品供应商。

带脚轮的特殊容器可提供超过 2 立方米的负载体积和高达 200 公斤的有效负载。它们可以针对各种应用进行灵活配置，例如包裹递送。梅赛德斯-奔驰 Sustaineer 配备了专门针对此应用而开发的用于集装箱的集成提升臂。集装箱升降机采用液压方式工作，具有凹进式输送机滚筒，并可通过手持式发射器进行电子控制。这使得运输箱能够快速、安全、轻松地装卸。两个集装箱可装入新型 eSprinter 中，作为一辆高顶长板货车。尽管如此，货架系统仍然有足够的空间来运输额外的大件货物。可以通过右侧后门随时访问货架系统（即使在集装箱已装载时）。