玛莎拉蒂推出了第三款电动车型 GranCabrio Folgore。配备 818 马力的三电机电动动力系统。GranCabrio Folgore 预计将于 2025 年推出，与GranTurismo Folgore轿跑车心心相印。

这是 Stellantis 子公司迄今为止最昂贵的电动车型：在美国，基本价格为 203,000 美元，而英国买家必须支付超过 185,610 英镑。这家意大利公司以玛莎拉蒂 Folgore（意大利语“闪电”）为品牌的电气化攻势正在缓慢加快步伐。首批两款纯电动车型GranTurismo Folgore 和 Grecale Folgore自 1 月底以来已在多个欧盟国家上市。继电动敞篷车分支之后，MC20 Folgore 将于明年推出。随后又宣布将于 2027 年推出一款电动 SUV，并于 2028 年推出 Quattroporte Folgore 电动轿车。玛莎拉蒂在一月份谈到其计划时表示，玛莎拉蒂比以往任何时候都更加相信未来的电动汽车，目前正在各个领域进行组织，以提高竞争力并满足新豪华消费者的需求。

特点：

它的三个电动机由 92.5 kWh 电池组提供动力，其中一个电动机安装在前面，两个电动机安装在后面。这种配置为 GranCabrio Folgore 提供了全轮驱动、后扭矩矢量分配以及 818 马力（610 千瓦）和 996 磅英尺（1,350 牛米）扭矩的组合峰值输出。

凭借如此强大的动力，GranCabrio 可在 2.8 秒内从 0-62 英里/小时（0-100 公里/小时）加速，最高时速可达 180 英里/小时（290 公里/小时）。预计 WLTP 续航里程为 260 至 278 英里（419 至 447 公里）。

在充电方面，车主会喜欢 270 kW 直流快速充电，仅需 5 分钟即可续航里程达 62 英里（100 公里）。对于时间充裕的人来说，仅需 18 分钟即可充满 20-80% 的电量。

与轿跑车类似，GranCabrio Folgore 采用该品牌的 800 伏架构和形状独特的电池组，与电动汽车典型的平板设计不同。相反，它采用了一个 T 形包，旨在安装在变速箱和传动系统通道内，确保与传统布局的电动汽车相比更低的座椅高度。

在电动 GranCabrio 内，乘员可以享受到采用环保材料和尖端技术功能的豪华氛围。软顶可以快速折叠，通过紧凑收起节省行李箱空间。虽然前排座椅提供了充足的空间，但后排座椅虽然能够容纳成人，但可能无法提供最大的舒适度。

标准内饰包括由 Econyl（一种再生尼龙合成纤维）制成的丝质材料，具有激光蚀刻的穿孔，带来视觉上引人注目的设计。对于那些在黄昏驾驶的人来说，玛莎拉蒂在前排座椅上安装了颈部加热器以抵御寒冷。

12.3 英寸信息娱乐触摸屏和独立的触摸控制气候功能是标准配置，还有 12.2 英寸数字仪表盘、Apple CarPlay 和 Android Auto（均为无线）、平视显示器和 16 扬声器 Sonus Faber 音响系统; 19 扬声器 Sonus Faber 立体声音响是可选的。

点评：

很显然，官方讲为客户提供有史以来最强大的玛莎拉蒂，将驾驶乐趣的界限推向新时代。凭借长期战略愿景和计划，马萨拉蒂希望以独特的意大利卓越制造在奢侈品界留下印记，不断推动独特的品质，并以专门的商业模式建设未来，保证客户获得反映三叉戟品牌价值观的最佳产品。