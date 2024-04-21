科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.04.15-2024.04.21）东南亚及其他海外地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

对苹果来说，东南亚正在显得愈发重要。

现阶段，尽管东南亚只为苹果提供了不到5%的年出货份额（每年低于1000万部），在其强劲的增长之下——东南亚地区iPhone的增长率达32%，有分析师指出，随着东南亚地区消费水平的继续增长，苹果将对这一新兴市场进一步强化其销售策略，从而谋求更多市场份额。

从现实情况上来看，苹果也的确在东南亚做出了更多举措以拉进和当地潜在用户的距离——如在去年选择于越南上线其线上商店或者在更早之前将Apple Pay服务带到马来西亚。同时，在于本周结束了为期5天的东南亚之旅后，从巴厘岛开发者学院再到新加坡的2.5亿美元园区扩张计划，库克也在这里留下了一个又一个的深切期望。

但这些举措也显然并不能覆盖苹果对于这片地区的决心。或者说，相比于消费端的野望，作为其多元化供应链战略的体现，东南亚显然有着更加深远的意义。

目前，越南已经成为了苹果在亚洲地区的另一个重要供应链区域，承载了后者近160亿美元的投资。而在本次的东南亚行程中，在到访印尼后，库克也表示，将考虑在该国设立制造工厂。而这一表态也得到了印尼当局的回应——印尼工业部部长表示，苹果可以与印尼公司合作获取零部件，即使其在当地没有建厂。

不难预见，接下来，苹果将会在东南亚地区投下更多目光。当然，这些期待也将需要更多时间来见证。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

东南亚金融科技初创公司一季度融资额同比下降13%：Tracxn周二在一份报告中表示，随着经济活动放缓，东南亚金融科技行业在2024年第一季度期间获得了价值5.3亿美元的融资，较去年同期的6.07亿美元减少13%。此外，Tracxn也强调，与上一季度的9.39亿美元相比，其融资额也下降了44%。Tracxn在声明指出，该融资额下降的主要原因是后期融资额下降——从2023年第四季度的7.58亿美元下降到2024年第一季度的2.7亿美元，降幅达64%。另一方面，与2023年一季度的4.47亿美元相比，今年一季度也呈现出了40%的降幅。

马来西亚计划通过AI沙盒计划催生出900家初创公司：马来西亚当局于近日表示，其目标是到2026年通过AI沙盒计划创建出900家初创企业。马来西亚科技创新部（MOSTI）在一份声明中表示，该部已启动AI沙盒试点计划，并正致力于通过与其他政府机构和行业利益相关者进行合作，从而培养人工智能人才及提高人工智能水平。

据了解，该计划是马来西亚国家技术创新沙盒计划（NTIS）与Nvidia之间的一项战略合作，旨在通过人工智能推动创新、生产力和竞争力的发展，促进马来西亚成为知识型经济市场。

苹果将投资2.5亿美元扩建新加坡园区：苹果公司本周宣布，将在新加坡进行新一轮扩张，计划从中投资超过2.5亿美元扩建其宏茂桥园区。苹果公司在声明中表示，此次扩建是公司四十多年来促进创造就业机会和与当地社区深入联系的工作的最新里程碑，将为人工智能和其他关键职能部门提供发展空间和新的职位。

作为背景，1981年，苹果公司在新加坡开设了第一家工厂，当时只有72名员工，主要生产Apple II电脑。如今，新加坡已成为苹果公司在该地区的运营中心，并且也是其软件、硬件、服务和支持等关键部门的枢纽。此外，据介绍，目前新加坡共拥有三家Apple Store。

蚂蚁国际将在马来西亚建立新数字商业中心：蚂蚁国际日前宣布，将在马来西亚建立一个新的数字商业中心，并重点挖掘当地技术人才来推动公司的全球业务发展。蚂蚁国际在一份声明中表示，该中心将在首年创造出超过500个新就业机会，并在未来四年内（至2028年）进一步增加招聘人数。

苹果将在印尼巴厘岛开设开发者学院：苹果公司日前宣布将在巴厘岛开设印度尼西亚的第四家 Apple 开发者学院，为有志于在本地区日益兴旺的 iOS app 经济中开辟事业的开发者、学生和企业家提供更多机遇。学院为期九个月的课程涵盖了编程基础以及设计、市场营销、项目管理等领域，培养学生掌握成为世界级企业家和开发者所需的各种技能。为鼓励跨文化交流，巴厘岛校区不仅会接受印尼本地的入学申请，还将面向全球招生，并不设教育背景与编程经验方面的限制。

Canalys：预计 2024 年马来西亚智能手机市场同比增长 9.5%，达 980 万部：根据 Canalys 发布的报告，智能手机厂商在入门级市场加紧价格竞争，核心配置、定价策略和渠道利润成为1000马币（200美元）以下机型成功的关键。5G功能在价格低于1400马币（290美元）机型中成为卖点。Canalys预计，2024年马来西亚智能手机市场同比增长9.5%，达980万部。

投融资

移动出行解决方案提供商SWAT Mobility获得380万美元融资：SWAT Mobility成立于2015年，旨在为移动出行领域的客户（包括交通运营商和政府机构）提供由人工智能技术驱动的解决方案，为其生成高效出行路线。目前，除了上述内容外，该公司也开拓了公交上下车数据分析系统、物流公司配送系统、按需运输系统等产品线。

开在推车上的“咖啡店”，Jago获得600万美元融资：Jago成立于2020年，是一个开在电动骑行推车上的“移动”咖啡品牌。据介绍，Jago每“辆”摊点（集成了取货与送货功能，另外也包含冰箱功能）的覆盖半径为1到2公里之间，主要在雅加达的居民区和商业区活动，其咖啡及相关饮品（也有茶饮）基于其现场随取随走和App下单方式进行售卖。

AI文档处理公司Staple获得400万美元融资：Staple成立于2018年，旨在通过其人工智能技术帮助企业员工将文档自动转化为结构化数据，从而提升其财务工作效率（如发票扫描、银行对账、检查表单）。据介绍，作为其特点之一，Staple的解决方案不仅仅只是通过OCR技术提取数据信息，还能像人类一样读取和解释文档——基于这一点，Staple称，该方式能够大幅减少对人工输入数据的依赖。

观点&观察

马来西亚的电动汽车之路，从足够可期到任重道远：尽管现阶段马来西亚的电动汽车市场仍处于起步阶段，在一些分析师看来，在新车型的到来以及当地政策的不断落地下，这里的前景依然纷呈。

活动

“连接世界，共享增长” 2024 BEYOND亚洲跨境电商论坛，与MAP迈图电商产业园管理集团联合巨献：在全球经济一体化和数字化转型的浪潮中，跨境电商行业正以前所未有的速度重塑国际贸易格局，成为推动全球经济增长的关键动力。2024年，亚洲科技领域的领军者——BEYOND Expo，与MAP迈图电商产业园管理集团强强联合，精心策划并呈现首届跨足澳门与横琴两地的国际跨境电商论坛。