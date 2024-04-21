戴姆勒卡车最新的全电动汽车品牌RIZON宣布在加拿大推出 4-5 级汽车。 RIZON 卡车将首次向加拿大客户提供，预订将于 2024 年 6 月开始。RIZON卡车于 2023 年在加利福尼亚州阿纳海姆的 ACT 博览会上首次在美国首次亮相，现在在美国街道上为各种客户提供服务。

RIZON 将为加拿大客户提供四种车型：e16L、e16M、e18L 和 e18M，具有适合每位客户独特要求的多功能配置和选项组合，车辆总重 (GVW) 范围从 15,995 磅到 18,850 磅不等。车辆一次充电可行驶长达 257 公里（L 尺寸车型，配备 3 个电池组）和 177 公里（M 尺寸车型，配备 2 个电池组）。

它们非常适合各种应用，例如干货车、平板车、景观垃圾场和冷藏箱，并具有电动取力器 (ePTO)，可从驾驶室控制，并允许使用冷藏箱皮带传动等专用设备和液压泵。

除了多功能性之外，RIZON 卡车还采用先进的被动和主动安全系统，有助于保护驾驶员、乘客及其运营所在社区的安全。借助戴姆勒卡车的主动制动辅助和主动侧防护辅助等安全技术，驾驶员可以在走走停停的交通和拥挤的城市地区感到更加安全。

RIZON 卡车能够通过两种类型的电池充电系统充电：通过 J1772 连接器进行的 2 级交流充电和通过 CCS1 连接器进行的直流快速充电。

在加拿大运营电动汽车的一个重要方面是寒冷天气性能。 RIZON 卡车具有电动预处理功能，可利用电网电力在运​​行前将电池达到理想温度。该功能使车辆能够在寒冷天气下以更高的性能运行。

此外，它们还配备了加热功能，以提高驾驶员的舒适度，包括加热座椅、方向盘和挡风玻璃。

这些车辆将符合加拿大政府自 2022 年起生效的中型和重型零车激励计划 (iMHZEV)。根据该计划，一辆 RIZON 卡车在销售点的售价约为 75,000 美元。

不列颠哥伦比亚省和魁北克省还提供额外的省级奖励，金额约为 75,000 美元。

RIZON凭借戴姆勒卡车在设计和制造商用车方面的专业知识，建立在超过 800 万公里电动驾驶知识的基础上。 RIZON 拥有 RIZONCONNECT 的专有连接服务、完全集成的主动安全系统、该领域最好的保修以及戴姆勒卡车金融服务的融资，与戴姆勒卡车产品组合的联系非常牢固。

加拿大政府承诺到 2050 年实现净零排放，并制定了激励计划来鼓励车队电气化。公司和市政当局现在正在探索可持续的车队选择，以解决环境问题和提高运营效率。