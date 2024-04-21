捷豹路虎及其印度母公司塔塔汽车希望在印度大规模生产电动汽车。塔塔汽车公司可能会在泰米尔纳德邦的拉尼佩特建造新的电动汽车工厂。据印度门户网站Autocar Professional报道，新工厂初期产能将至少为 20 万辆电动汽车，其中三分之二将用于捷豹路虎汽车，三分之一用于塔塔汽车。捷豹路虎的大部分产品应该用于出口。 “作为一项政策和惯例，我们不会对猜测发表评论，”塔塔汽车公司发言人告诉Autocar Professional。

早在二月份，该门户网站就报道称，捷豹路虎与其印度母公司之间关于在印度建厂的谈判进展顺利。当时有人猜测三分之一到三分之二会分裂。在印度联合生产纯电动汽车当然是有意义的：据报道，塔塔希望在其未来的 Avinya 系列中使用捷豹路虎的 800 伏电气化模块化架构 (EMA) 平台。这不仅仅是谣言，塔塔乘用电动汽车（TPEM）和捷豹路虎（均为塔塔汽车有限公司（TML）的全资子公司）自 2023 年 11 月起就已签订了相应的合同。

使印度成为捷豹路虎主要制造基地之际，印度和英国之间的自由贸易协定正在取得进展，并可能很快敲定，这使得即将建成的工厂成为汽车交换的重要地点。到目前为止，捷豹路虎仅在英国和斯洛伐克生产。

塔塔集团承诺在未来十年内向捷豹路虎投资约 170 亿欧元，使其成为全电动品牌，而路虎产品组合的大部分预计到 2026 年将推出电动车型。

不过，未来，不仅是电动捷豹车型可能来自印度：Autocar Professional还获悉，塔塔集团正在研究除了电动汽车生产之外，将捷豹路虎部分燃油汽车生产转移到印度的可能性。