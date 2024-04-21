总收入为3.026亿美元，较2023年第一季度增长269.7%。2024年第一季度毛亏损为1.508亿美元，而毛利率同比从-172%改善至-49%。

董事会主席 Thuy Le 女士对演示充满信心：“虽然 VinFast 承认全球经济和地缘政治持续存在不确定性，但我们认为它们只是暂时的障碍。凭借我们多样化的产品系列、快速增长的全球销售网络、出色的售后政策以及开创性的电池订购政策，VinFast 为今年剩余时间制定了清晰的路线图，并继续致力于实现在 2019 年交付 10 万辆电动汽车的目标。”

该公司的下一步计划是在 2024 年交付 10 万辆电动汽车（这是之前制定的目标），并在印度尼西亚和泰国等东南亚新的主要市场以及中东等海外市场推出电动汽车和非洲。印度还将建设一个生产设施。

据 VinFast 称，该公司的大部分销售都是在国内完成的，“虽然国内销售仍然推动了本季度的大部分收入，但 VinFast 在美国市场取得了令人鼓舞的增长，几家新经销商报告了销售数据。”这使得 VinFast 的美国经销商网络达到了 7 个州的 16 个经销商，包括北卡罗来纳州、纽约州、德克萨斯州、佛罗里达州、堪萨斯州、康涅狄格州和肯塔基州。该公司也在扩大在泰国的业务，目标是在曼谷经营 22 家商店。第一份分销协议还在阿曼、加纳和密克罗尼西亚签署。