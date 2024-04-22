动点出海获悉，新加坡金融管理局（MAS）已从其金融行业发展基金中拨出3500万新元（约合1.86亿人民币），用于技能提升和再培训方面的支持。同时，MAS也希望通过这一举措在未来三年内培养更多可持续金融方面的专业人士。

MAS在一份声明中表示，其提高金融服务行业劳动力技能的关键举措包括扩大面向个人的可持续金融课程，以及颁发IBF技能徽章从而表彰行业专业人员获得的可持续金融技能。

据透露，这一计划将催生出两个聚焦可持续金融领域的本科项目——其中，南洋理工大学的可持续管理会计学士学位将于今年8月开始招生。新加坡国立大学则正致力于在不久后在其商学院内引入可持续金融新专业。

另一方面，新加坡当地的高等院校、培训机构（如新加坡保险学院和财富管理学院）以及卓越中心（如新加坡绿色金融中心/SGFC和可持续与绿色金融学院/SGFIN）也将在今年推出超过65门新课程和一个新的可持续金融执行硕士课程。

作为体现，基于以上规划，目前，新加坡已有超100门经国际商业银行联合会认证和认可的可持续金融课程，涵盖可持续风险管理和可持续投资管理等领域。

此外，就相关技能而言，新加坡金融管理局指出，与上述规划对应的技能徽章将作为当地行业基准，以此认可个人的技能掌握情况，并支持雇主以技能为基础进行职业招聘和晋升。

据悉，在新加坡劳动力组织（WSG）的支持下，MAS和银行与金融学院（IBF）在于近期发布了可持续金融就业转型地图（JTM），该规划图展示了可持续发展趋势对新加坡金融服务行业工作的影响，以及为满足本地区可持续融资需求所需的新兴劳动力技能。

毕马威在JTM中指出，未来十年内，东盟的可持续金融市场规模将达到4万亿到5万亿新元。在此期间，拥有深厚能力的劳动力群体将强化新加坡面向东盟不断增长的可持续金融市场的服务能力。

根据JTM，包括风险、合规、产品解决方案、销售、关系管理等岗位在内，新加坡金融服务领域预计将有超5万名专业人士触及与可持续金融相关的新工作内容。同时，这一转变也将促使投资组合经理和客户关系经理（企业银行业务方向）等20项工作岗位优先提升其技能水平。

展望未来，JTM预测，随着金融机构越来越将可持续发展作为其组织的核心业务战略，这一领域中也将出现与之对应的新工作岗位，而这些新岗位也将变得更加普遍。毕马威强调，金融服务业的相关工作人士应在未来三年内进行技能提升，以抓住其中机遇。