雪铁龙发布了全新C3 Aircross的首张图片，该车与C3掀背车具有相同的设计特征、空间和乘坐舒适性的承诺，以及以极具竞争力的定价定位撼动市场的雄心。两种车型均基于相同的智能汽车平台，可实现动力总成的灵活性和成本效益。

全新 C3 Aircross 经历了彻底的改变，并进入了一个新的领域，采用了更自信的性格、更多的内部空间（最多 7 个座位）、更多的发动机选项以及相同水平的机上舒适度。结合极具竞争力的定价定位，这个更加成熟、更有肌肉感的版本完全符合市场预期。

全新C3 Aircross融入了雪铁龙全新风格语言元素，其中以Oli概念为宣言，C3为首个实现。因此，其设计融合了新的品牌标识和自信的正式语言。其高度垂直的前端自豪地展示了新的雪铁龙标志，并采用 3 个发光部分的特色照明标志。其风格非常现代，还通过在某些元素上融入 V 形图案来凸显品质和对细节的关注。除了这些图形之外，雪铁龙还通过双色调车顶打破了模型的垂直阅读，并通过准时的色彩强调和色彩剪辑使 C3 Aircross 充满活力，从而发挥了其轮廓和定制的感知。保险杠和四分之一面板，客户可以根据自己的意愿进行更改。

C3 Aircross 功能强大且坚固耐用，采用高水平发动机罩、加宽的机翼和履带、坚固的肩部以及直径 690 毫米大车轮的坚固肩部，拥抱其 SUV 类型。每条风格线都为这款车型增添了张力和活力，如今散发着巨大的自信。其轮廓非常平衡并表现出力量。

全新C3 Aircross改变尺寸，长度达到4.39米，提供更大的内部空间。其均衡的轮廓比例暗示着其轴距非常长，是同类产品中最长的。这为后排乘客提供了更多的腿部空间。 C3 Aircross 的尺寸使其成为可能，并通过其风格揭示了另一个元素：四分之一面板的设计提供了动态且垂直的后端，确保第三排乘员的良好居住性。这是该细分市场的一项重大创新，后备箱内有两个可折叠座椅，最多可舒适地容纳 7 人。 C3 Aircross 充满了技巧，通过提供极大的使用灵活性，让家庭生活变得更轻松。然而，C3 Aircross 仍然非常紧凑，易于操纵和无压力停车。理性、多才多艺、让人放心，C3 Aircross是一款容易驾驭的SUV。

这款新款 B SUV 与雪铁龙推出的 C3 掀背车共享 Smart Car 平台，其设计从一开始就以最佳方式适应电动产品。因此，C3 Aircross 完全符合能源转型的挑战，首次在传统热力车型的基础上提供了一种混合动力选项，有助于实现电气化，其多功能性非常适合这种类型的轮廓。更进一步，欧洲生产的价格实惠的全电动动力系统也将上市。

C3 Aircross 的 SUV 轮廓保证了更高的离地间隙，让驾驶更加安心，方便车内出入，并有利于较高的驾驶位置，从而获得更好的视野。这些元素营造出机上的幸福感，这是 C3 Aircross 的另一个标志。与C3轿车一样，新款C3 Aircross将突出舒适性，并将拥有该市场客户期望的所有设备和技术。

全新 C3 Aircross 将于夏季推出，为欧洲主要市场的紧凑型 SUV 带来全新愿景。自2020年以来，B级SUV在欧洲的销量已超过B级掀背车。在竞争日益激烈的市场中，每年的注册销量超过 200 万。雪铁龙于 2008 年推出雪铁龙 C3 Picasso 进入这一细分市场。当时 B 级 SUV 类别尚未真正存在，但雪铁龙已经提供了一种具有升高的驾驶位置和内部空间的车辆，是一款具有“魔盒”独特特征的功能型车辆。 Aircross 称号于 2017 年随 C3 Aircross 出现，它在保持基准实用性的同时添加了冒险家的代码。 2024 年中，雪铁龙将推出全新 C3 Aircross，该车经过彻底改造，以满足家庭的期望。它具有全新的维度，具有强大、自信的造型、更多的船上空间和模块化性，最多可容纳 7 人，提供从混合动力到 100% 电动的电气化产品，以及船上的舒适性和连接性。

有关全新 C3 Aircross 的更多信息将在 2024 年夏季之前发布。