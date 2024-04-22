彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）今日发文称，苹果的 Vision Pro 似乎难逃 VR 设备的普遍命运，该头显在上市初期风光无限，销售火爆，用户争相到实体店预约体验。然而，该设备的热度正在消退。

报道称，苹果零售店内原本火爆的 Vision Pro 试用预约出现大幅下滑，不少预约体验的用户也经常爽约，一些门店的销量更是从日均几台暴跌到一周仅售出寥寥数台。苹果也不得不加强线上官网的宣传攻势，网站首页出现了自 2 月份发售以来力度最大的 Vision Pro 宣传活动。

更大的问题在于，现有的 Vision Pro 用户是否已经降低了使用频率，这正是此前困扰 VR 设备的一大难题。古尔曼分享了他的使用体验，他表示刚入手的几个月，几乎每天（甚至一天多次）都会使用 Vision Pro。但现在，使用频率已经下降到一周一两次的水平。

最初，古尔曼习惯用 Vision Pro 看电影、浏览 YouTube 视频，甚至在家办公时用它来获得更沉浸式的 Mac 体验。然而，随着新鲜感消退，Vision Pro 的繁琐使用流程逐渐显露出来，佩戴电池、启动设备、熟悉界面等步骤让日常使用变得不那么便利。同时，缺少能够充分发挥设备特性的“杀手级应用” 也让其提不起兴趣。相比之下，直接使用笔记本电脑或在大屏幕电视上观看视频显然更加方便。

此外，Vision Pro 在使用时会将用户与现实世界隔离开，这使其在家庭或共事者周围显得格格不入，更适合独自使用（例如长途飞行或居家办公）。尽管苹果解决了部分困扰 visionOS 操作系统的漏洞，但在改善用户体验方面乏善可陈。Vision Pro 至今仍缺少两个环境（提供自然景观等虚拟背景），许多苹果自家的 App 也未针对该平台进行优化，设备端的应用商店内容也平平无奇。

苹果最近推出了“空间 Persona”功能，可以让多个 Vision Pro 用户感觉仿佛置身于同一虚拟空间内。然而，该功能的前提是你需要认识其他拥有 Vision Pro 的人，而目前来看，恐怕并不容易找到。