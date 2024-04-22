美国加州和内华达州的消费者迎来了自动驾驶的新时代，梅赛德斯-奔驰成为首家在美国向普通消费者销售免监控自动驾驶汽车的汽车制造商。这种名为“Drive Pilot”的 L3 级自动驾驶技术可以让驾驶者在满足一定条件的情况下将注意力从驾驶转移到其他活动上。

目前，这项技术仅在加州和内华达州获准销售，因为只有这两个州的监管部门批准了梅赛德斯-奔驰的 Level 3 自动驾驶系统。据 Fortune 报道，截至 4 月 11 日，加州共有 65 辆支持 Drive Pilot 的梅赛德斯汽车可供销售，其中一辆已经被售出，标志着加州首辆免监控自动驾驶汽车的诞生。

与特斯拉等仍在提供 Level 2 自动驾驶技术的公司不同，Level 3 自动驾驶允许驾驶员在特定情况下将注意力转移到其他活动上，而无需持续监控车辆。然而，这项技术也存在局限性，例如只能在预先批准的路线上使用，并且无法应对其他州的高速公路。

目前，这项技术仅在加州和内华达州特定高速路段的拥堵时段、白天以及限速低于 40 英里（约 64 公里）/小时的情况下可用。当车辆行驶在非预先批准的路线上时，例如其他州的高速公路，驾驶员仍需保持警惕并随时接管车辆。

尽管如此，梅赛德斯-奔驰的 Level 3 自动驾驶系统仍代表着美国自动驾驶领域的一大进步。Google 旗下 Waymo 和通用汽车旗下 Cruise 等公司虽然拥有更高级的 Level 4 自动驾驶技术，但目前仅用于运营出租车服务，并未向消费者销售车辆。

Drive Pilot 系统的适用车型包括 2024 款 EQS 轿车和 S 级轿车，消费者可以通过每年支付 2500 美元的订阅费用获得使用权。值得一提的是，梅赛德斯-奔驰早在 2022 年 5 月就开始在德国销售 Level 3 自动驾驶汽车，欧洲市场为期三年的会员资格，费用在 5000 至 7000 欧元之间。

为了让其他道路使用者更容易识别处于自动驾驶状态的梅赛德斯汽车，其后视镜、前大灯和尾灯都将亮起特殊的绿松石色灯光。此外，只有配备了特定硬件的车型才能使用 Drive Pilot 系统，例如车头传感器和后挡风玻璃摄像头。

梅赛德斯-奔驰正致力于开发 Level 4 自动驾驶技术，并计划在 2030 年左右将其推向消费市场。Level 4 技术将实现更接近完全自动驾驶的体验，驾驶员仅需在系统出现故障时接管车辆。这意味着该技术必须能够安全应对道路上几乎所有不可预知的状况。