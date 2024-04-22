梅赛德斯-奔驰和吉利共同拥有的电动汽车子品牌Smart宣布其下一代汽车家族迎来新成员。四分之一个多世纪以来，smart 给世界留下了深刻的印象，并成为城市交通的标志性品牌。在全电动时代，智能#1和#3车型着眼于未来，仍然是公认的智能城市出行解决方案，并探索更多场景。

如今，smart 正在超越城市的局限，探索美好的户外环境，并公布了其下一代车型的官方命名法，并预览了有史以来最大、最大胆、最方形的 smart 概念车 #5。随着Concept #5的到来，smart正在向世界传递一个信息——超越城市的限制，拥抱生活的不同可能性！

Concept #5 标志着 smart 传统上以城市为中心的设计理念的大胆背离。该车专为城市户外爱好者打造，是一位当代的冒险家，邀请用户摆脱城市的束缚，自信、时尚和无与伦比的舒适度探索户外。

smart Concept #5 是一款高端中型全电动 SUV，旨在大胆超越城市限制，标志着该品牌进入了一个新的细分市场。诚实、四四方方、大胆的设计与户外功能和集成设备配件相结合，增强了用户对自然的享受，将 Concept #5 的短途旅行转变为豪华体验，同时又不牺牲冒险的本质。 Concept #5 充满了目的，旨在应对意外情况。

Concept #5 体现了 smart 设计理念的核心——爱、纯粹、意外，代表了迄今为止最大胆、最强劲的智能汽车，同时保持了该品牌平易近人的标志。该车辆的动态设计语言传达了一种明显智能的和谐——现代而永恒。出人意料且鼓舞人心的外观设计抓住了冒险的本质，坚固的车身融入了户外元素。该车在街头引人注目，具有户外风格的直立轮廓和独特的车顶岛台，其大胆而四四方方的姿态既是功能的宣言，也是实用的风格宣言。秉承 smart 的传统，Concept #5 巧妙地最大化了内部空间，而无需进一步扩大车辆的占地面积，这得益于前后悬垂的减少。

在今年下半年推出量产版 5 号车之前，Concept 5 号车将于 4 月 25 日在北京国际汽车展览会上庆祝全球首发。敬请关注有关 Concept 5 号车的更多信息，并做好转向准备。让每一次户外旅行都成为舒适、时尚、难忘的体验。