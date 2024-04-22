根据Sensor Tower发布的商店情报数据，Garena《Free Fire》（包括《Free Fire MAX》)以超过2700万次下载，位列3月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了32.3%的下载量；其次是印度尼西亚和巴西市场，分别占17.2%和7.4%。3月15日，为庆祝印度洒红节，该游戏推出了新活动「Holi Ring」，其中包含了各种礼包、新皮肤等内容更新。3月30日，随着斋月临近，「Wall Royale」活动上线并推出全新主题道具，在主要市场获得了玩家的良好反响，游戏下载量和收入均迎来一波峰值。

得益于丰富的发行经验和著名的IP，Activision Blizzard全新战术竞技手游《Call of Duty®: Warzone™ Mobile》在发布首月取得不俗的成绩，以超过2200万次下载位列下载量榜单第2名并荣登增长榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了24.6%的下载量；美国市场以15%的下载量排名第2，排名第3的巴西市场占6.8%。

排名前五的另外3款游戏依次为《Roblox》、Miniclip《Subway Surfers 地铁跑酷》和Gametion《Ludo King》。

2024年3月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为42.9亿次，环比增长8.2%。印度市场以7.39亿次下载排名第1，占全球总下载量的17.2%。美国市场以7.9%的下载量排名第2，第3名是巴西市场，占7.8%。

凭借流畅的战斗机制和沉浸式的游戏体验，网易《Blood Strike》于3月21日全球发行后取得了亮眼成绩，3月下载量超过660万次，环比增长高达196%，跻身下载量增长榜第7名。除了通过新通行证、皮肤和内容更新来留住现有玩家外，丰富的福利和卓越的口碑让该游戏在巴西和墨西哥取得巨大的成功，超过80%的下载量来源于自然新增。

说明：Sensor Tower下载量数据仅统计App Store或Google Play账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如Facebook和Facebook Lite。