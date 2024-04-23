亚马逊宣布关闭其位于加州洛克福德的 Prime Air 无人机送货项目。该早期测试项目允许当地居民订购 5 磅（约 2.27 千克）以下的商品，并通过无人机在 30 分钟内送货上门。

在新闻稿中，亚马逊还透露将在亚利桑那州的托勒森市启动一个新的 Prime Air 项目。预计新项目将为凤凰城西谷都市区的居民提供“当日达”送货服务。亚马逊计划今年晚些时候开始在亚利桑那州运营该项目。

亚马逊并未明确解释其关闭位于洛克福德的项目的原因，该项目于 2022 年开业。不过亚马逊表示，洛克福德项目的工作人员将获得“其他站点的工作机会”。

亚马逊表示，其将在得克萨斯州的学院站继续运营 Prime Air 项目，并计划在 2025 年开设新的站点。同时，新闻稿中还提到，公司最新的 MK30 型无人机仍在测试中。该型无人机重量更轻，可以在小雨中飞行。

据报道，由于之前使用的某些型号的无人机在测试过程中曾发生过坠毁燃烧事故，导致亚马逊的研发进度受阻。MK30 型无人机于 2022 年 11 月首次亮相，并计划在今年投入运营。

与竞争对手相比，亚马逊的无人机送货服务原本处于领先地位，但近年来却大幅落后。2013 年，时任亚马逊 CEO 的杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）曾表示，无人机送货服务将在四到五年内实现。

亚马逊此前曾计划在 2023 年底之前完成 10000 次无人机送货，但据报道，截至 2023 年年中，仅完成了 100 次送货。与此同时，截至 4 月 19 日，亚马逊的竞争对手 Zipline 公司已经完成了超过 100 万次的无人机送货服务。