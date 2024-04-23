苹果公司继续通过收购扩充其 AI 领域实力，近日披露文件显示已买下总部位于巴黎的人工智能初创公司 Datakalab，以进一步推进本地 AI 能力。

消息称这笔收购于去年 12 月 17 日敲定，此前一直没有相关的消息流出，直到法国媒体 Challenges 发现欧盟委员会披露的文件，才发现了这笔收购。

文件中并未披露太多的收购细节，但可以肯定的是，苹果正在积极通过收购的方式，不断吸纳优秀的初创公司，从而缩短其在 AI 领域和微软、Google 之间的差距。

相比较微软、Google 等推动大语言模型，苹果更倾向于推动本地化 AI 体验，本次收购的 Datakalab 专注于算法压缩和嵌入式人工智能系统。

Datakalab 成立于 2016 年，由 Xavier 和 Lucas Fischer 共同创建，专注于低功耗、高效率的深度学习算法，无需依赖云端系统即可运行。

这种方法符合苹果一直以来对用户隐私、数据安全和可靠性能的承诺，在本地处理数据可以最大限度地降低数据泄露的风险，并确保更快的处理速度。

这家初创公司在压缩神经网络以便在智能手机和平板电脑等便携设备上有效工作方面的专长，很可能是苹果感兴趣的一个关键因素。