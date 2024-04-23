近日，百葵锐（深圳）生物科技有限公司宣布完成数千万元A轮融资，本轮融资由勤智资本领投，粤科金融跟投，凯乘资本担任独家财务顾问。

百葵锐总部坐落于深圳，其已在深圳和天津两地打造了占地3000平方米的研发及中试基地，并正在积极筹建绿色生物工厂。公司致力于在个护、宠物保健、生物农药等领域进行生物合成管线持续创新、产业及商业转化，并已与全球美妆及化工企业开展业务合作。

百葵锐利用蛋白精准设计和蛋白分子机器技术的全态链合成生物学平台，通过蛋白设计结合AI算法，开发了SmartEvolution算法平台，采用transformer架构，实现小样本实验数据下对蛋白的序列设计和改造，实现了从结构到功能的关联对应预测。极大提升了蛋白和酶设计的准确率和开发效率。未来百葵锐将持续打造高价值生物合成产品矩阵，进行生物产品的高效、绿色制造。

百葵锐本轮融资将用于加速推进领先的靶向杀菌蛋白，抗衰多肽，胶原蛋白和生物基表面活性剂管线的产业化及商业化，致力于皮肤健康，绿色美妆。同时对已有技术不断迭代升级，以市场需求为导向，开发更多具有市场竞争力的合成生物学产品。

百葵锐生物创始人章家泉表示：感谢本轮投资方勤智资本和粤科金融，对百葵锐的认可与支持。也感谢凯乘资本在本轮融资的专业支持服务与付出。我们也相信百葵锐基于自身对合成生物学未来发展趋势的深刻认知，公司一定能够用最创新的技术，解决当前传统行业发展卡脖子难题，实现高质量的绿色生产方式应用，为我国推进生物制造战略，贡献自己应有的力量。

勤智资本冷筱瑶博士表示：在生物经济相关政策与低碳经济发展驱动下，合成生物学行业已迎来历史性发展机遇。我们非常重视这个领域的投资机会，百葵锐围绕着蛋白质精准设计和蛋白分子机器技术，建立全态链合成生物学平台，以商业化为导向进行逆向选品，聚焦皮肤健康、生物农药，日用洗护等领域的高效生物合成，降本增效、绿色环保。百葵锐创始团队是科学家和企业家的良好组合，拥有二十多年的技术积累以及优秀的商业拓展能力，坚持以商业化为导向，以技术产品化的可能性及其市场竞争力为导向，这是我们非常看好的因素。我们相信百葵锐能够快速成长为合成生物学领域的标杆企业。

粤科金融集团表示：百葵锐以深挖客户痛点和解决市场需求为出发点，依托先进、高效、拓展性强的分子机器智造平台，开发了杀菌蛋白、生物表面活性剂等极具市场潜力的产品，且数款产品已与产业龙头成功开展业务和产业化合作。创始人团队同时具备较强的科研转化经验、生产管理经验和产业背景。粤科团队看好百葵锐在迎来历史性发展机遇的合成生物学赛道，持续输出高价值生物品，为客户和股东创造价值。

凯乘资本创始合伙人邹国文博士表示：非常感谢百葵锐对凯乘资本的信任及新老股东的大力支持，很荣幸能够助力公司完成本轮融资。生物制造作为新质生产力和战略性新兴产业的重点之一，正加速蓬勃发展。我们相信公司将凭借全态链生物合成技术平台、产品竞争力以及管理团队深厚的行业积累，快速推动更多市场前景广阔、技术领先的个护、宠物保健、生物农药产品面向市场，成为生物制造领域的一支重要力量。