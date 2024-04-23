宝马集团兰茨胡特工厂正在继续提高产能，扩大用于Neue Klasse车型中安装的高度集成电驱动单元中央外壳的制造设施。宝马集团为此将再投资 2 亿欧元，使 2020 年以来德国工厂的投资总额达到约 10 亿欧元。

其中，约 5 亿欧元已用于工厂扩建，以覆盖电动汽车领域。第五代和第六代铝外壳年产能增长约30%。因此，新一代车型将受益于该公司最大的零部件制造基地的专业知识。

“我们正在不断扩大我们工厂在尖端零部件生产和新技术开发方面的专业知识，”宝马集团兰茨胡特工厂负责人 Thomas Thym 说道。 “这套技能为我们提供了未来所需的灵活性。”在 Neue Klasse 制造用于第六代驱动技术的中央外壳标志着该工厂向电动汽车转型又迈出了一步。

目前正在建设一个全新的生产车间，该车间将分布在三层。未来，生产将在两条占地 12,000 平方米的生产线上进行，采用开创性的注射器铸造工艺。注射器铸造可确保铸造的零件具有最佳的机械性能。它具有缩短周期时间的额外效果，从而大大减少能源消耗，同时由于铸造温度较低而减少碳排放。这种方法还可以减少资源消耗，因为它需要更少的返回材料。

今年1月，宝马集团购买了紧邻兰茨胡特工厂的一块约3万平方米的土地，并已指定用于未来进一步扩大生产。此次战略收购是工厂应对未来需求能力的关键要素。关于新土地的具体使用方式的最终决定将在晚些时候做出。

除了大幅扩大轻金属铸造厂的生产空间外，该工厂还投资最先进的砂芯制造技术。这些砂芯被部署在六种不同的气缸盖型号中，用于全球宝马发动机的生产。该工厂每天使用 17 台打印机在大规模 3D 打印过程中生产多达 4,500 个单元。砂芯是通过使用无排放且环保的无机粘合剂在打印头系统上逐层打印而成型的。

除了为公司的全电动车型制造零部件外，兰茨胡特工厂还以其高度灵活的生产系统而脱颖而出。位于下巴伐利亚州的工厂继续根据需求驱动生产传动轴、曲轴箱、气缸盖和发动机，以实现产品组合中高效的内燃机模型。

2023年，宝马集团兰茨胡特工厂共生产约360万件铸造零部件、43万件汽车外饰塑料件、超过30万件CFRP零部件、286,000个驾驶舱、140万根传动轴和20,000台特种发动机。 BMW 5 系、BMW 6 系、BMW 7 系和 BMW iX 的驾驶舱以及底座、人造革、皮革、超细纤维和织物装饰的仪表板均在兰茨胡特制造，结构部件、CFRP 制成的车顶和发动机盖、手套均在兰茨胡特制造隔间、保险杠、扰流板和装饰元件。

除兰茨胡特工厂外，宝马集团的内部零部件制造网络还包括丁戈尔芬、瓦克斯多夫、慕尼黑、莱比锡、柏林和沈阳（中国）的工厂。这些产品共同为公司的数字、动力总成、驾驶、外部和内部以及高压电池和充电技术集群提供组件。采购、开发和生产部门相互密切合作，确保公司内部在产品、开发和制造创新方面的技术转让。