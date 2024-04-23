据外媒援引泰国投资委员会（BOI）消息指出，奇瑞已同意将在泰国建设一家汽车组装工厂，以为当地及出口市场生产电动汽车（主要为纯电及混动汽车）。

据介绍，这一工厂位于罗勇府，计划在25年投产，其一阶段年产能为5万辆。到28年，这一数字将提升至8万辆。

值得一提的是，BOI强调，加上本次的奇瑞后，共有8家中国汽车制造商在泰国设立制造工厂。而根据统计，就中国车企而言，目前，泰国已通过减税和补贴政策吸引到了包括比亚迪、长城、名爵、合众等多家车企的目光，并从中获得了14.4亿美元的生产设施投资承诺。

另一方面，上月早些时候，有消息传出，特斯拉正与泰国政府探讨在该国开设生产工厂的潜在可能。不过，关于该工厂的意向城市以及时间规划方面的信息并未在此次消息中透露。

此外，上月底时，越南新能源车企VinFast也宣布进入了泰国市场，并在当地推出了包括电动滑板车、电动汽车以及电动皮卡概念车型等在内的多类产品。根据当时声明，VinFast表示已同泰国当地的15家经销商签署了合作意向书。并且据透露，VinFast正计划在大曼谷地区开设22家展厅，并计划将经销商网络扩展至泰国的其他城市。

展望未来，泰国曾表示，希望到2030年时将其250万辆汽车年产量的三分之一部分转变为电动汽车，并正在制定相应的激励措施以鼓励更多投资转向该国的电动汽车制造领域。