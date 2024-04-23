韩国科学技术院 (KAIST) 的开发人员推出了一种很有前途的新型钠离子电池，充电只需几秒钟，未来可用于电动汽车。据该研究机构报道，新开发的产品是一种混合设计，将改进的阳极材料与适用于超级电容器的阴极材料相结合。研究团队表示，这种组合可以实现高存储容量和快速充电和放电速率。韩国科学技术院表示，这使得该技术成为“锂离子电池的可行的下一代替代品”。

研究团队于3月底在国际期刊《Energy Storage Materials》上发表了迄今为止的研究成果，标题为“Low-crystallinity Conductive Multivalence Iron sulfide-embedded S- Beenedded Anode and High-surface-are O-sculptedathode”用于高性能钠离子混合储能的3D多孔富氮石墨碳框架”。钠离子电池的具体性能值为247 Wh/kg的能量密度和34,748 W/kg的功率密度。研究团队负责人 Jeung Ku Kang 教授预计新开发成果将在包括电动汽车在内的各种电子设备中得到更广泛的应用。

钠电池是近年来重新出现的一种方法，它将为电动汽车行业带来明显的成本降低。毕竟，低成本的钠取代了现在变得非常昂贵的锂。然而，它也有一个缺点：传统的钠离子电池能量密度较低。我们最近询问了慕尼黑工业大学汽车工程教授 Markus Lienkamp，钠离子电池在电动汽车中仍然可以发挥什么作用。您可以在这里阅读他的回答。

中国的大型企业越来越多地转向钠离子电池：2023年底，比亚迪和淮海签署了在中国建设年产能30 GWh钠离子电池工厂的合同。 CATL还计划生产钠离子电池。 2月份，我们还收到消息，江淮品牌亿威近期出口了首批钠离子电池电动汽车。

与此同时，韩国科学技术院不仅在研究钠离子电池。该研究中心还与韩国电池制造商 LG Energy Solution 合作，推进锂金属电池的开发——使用基于硼酸盐吡喃的液体电解质。