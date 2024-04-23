全新三排座马自达 CX-80 在欧洲首次亮相。它是马自达欧洲产品线中最宽敞的汽车，并将成为马自达在该地区的新旗舰。

继CX-60推出后，全新马自达 CX-80 是该公司大型产品组面向欧洲推出的两款新车型中的第二款。

在马自达独特的 Kodo 设计方法的最新演变中，设计师们专注于日本极简主义美学的优雅和纯粹，消除了所有不必要的元素，这是通过马自达设计师和工匠大师独特的“实践”方法实现的。目标是生产只能在日本制造的汽车。

全新马自达CX-80长近5米，轴距超过3米，比流行的CX-60更长、更高，轴距也明显更长。与可折叠的第三排座椅相结合，CX-80 将提供三种第二排配置可供选择，包括两个独立的机长座椅与中控台相结合或可通往第三排的通道。

全新马自达CX-80采用了马自达欧洲旗舰车型的技术，包括三项新功能：全新Alexa车载语音控制、结合离线和在线服务优势的新型混合导航系统以及新的拖车挂钩视图使用中央显示屏和高级图形来帮助相对于拖车定位车辆。

CX-80 推出时有两种动力系统可供选择：e-Skyactiv PHEV，结合了四缸汽油发动机和电动机，提供引人入胜的性能和出色的环保认证；以及配备马自达 M Hybrid Boost 48V 轻度混合动力系统的高效 e-Skyactiv D 直列六缸柴油机。

e-Skyactiv PHEV 的系统总输出功率为 327 PS/241 kW，扭矩为 500 Nm。 0-100公里/小时加速时间为6.8秒，最高时速为195公里/小时，纯电动续航里程为60公里。它具有出色的环保资质，WLTP 平均油耗为 1.6 升/100 公里，二氧化碳排放量仅为 36 克/公里。 e-Skyactiv D 产生 254 马力，0-100 公里/小时加速只需 8.4 秒，最高时速可达 219 公里/小时。 WLTP 平均油耗为 5.7-5.8 升/100 公里，二氧化碳排放量为 148-151 克/公里。

两种动力装置均配备八速自动变速箱和马自达的 i-Activ 全轮驱动系统。马自达智能驾驶选择 (Mi-Drive) 还提供四种驾驶模式选择（加上 PHEV 的 EV 模式），正如 CX-60 中引入的那样。

CX-80的平台采用双横臂前悬架和多连杆后悬架，确保高水平的乘坐舒适性、稳定的姿势和流畅的车身控制。其后偏置永久全轮驱动系统将全轮驱动的稳定性和牵引力与后轮驱动装置的中性转弯特性结合在一起。全新马自达 CX-80 还拥有令人印象深刻的 2,500 公斤牵引能力。

CX-80 全面的先进 i-Activsense 驾驶员辅助系统以 Euro NCAP 5 星级安全评级为目标。 CX-80 首次亮相的新安全功能包括巡航和交通支持 (CTS) 以及新的无响应驾驶员支持、智能制动支持 (SBS) 以及新的正面碰撞缓解功能，以及紧急车道保持 (ELK) 以及新的正面碰撞功能交通避让辅助。

全新马自达 CX-80 将于下个月开始预售，该车将于 2024 年秋季开始在经销商处销售。