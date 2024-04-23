据 Benzinga 报道，微软公司首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）近期接受采访，强调了微软在领先的人工智能公司 OpenAI 的发展中所发挥的“关键作用”。

“如果没有我们的早期支持，OpenAI 就不会存在。如今，他们已成为一家令人难以置信的公司，能参与他们的发展历程也使我们与有荣焉。”纳德拉这么说道。

纳德拉还讨论了更广泛的 AI 领域，并称主要的科技公司之间存在“良性竞争”，为全球进步创造重要机会。“我认为，当所有的人都在相互竞争时，这是非常健康的，这意味着它为世界创造了真正的获益机会。”

纳德拉表示，每当有人对现有的企业感到兴奋时，人们就必须得提防新入局的玩家了。

2019 年，微软向 OpenAI 投资 10 亿美元，2021 年追加投资 100 亿美元。尽管微软先后向 OpenAI 投入了这些巨额资金，但其并不持有 OpenAI 的任何所有权。相反，它有权从特定的 OpenAI 子公司获得一定数额的利润分成。

微软发言人弗兰克·肖曾在去年 12 月表示，“我们协议的细节仍然保密。但必须指出的是，微软并不拥有 OpenAI 的任何股份，我们只是有权分享利润分配。”