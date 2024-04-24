根据Canalys发布的报告，2024年第一季度，印度智能手机市场表现强劲，出货量达3530万部。进入2024年后，厂商的库存情况有所改善，这使得渠道能够承接本季度推出的多款新品。由于 2023年第一季度出货量较低，市场面临通胀压力、需求疲软、库存等问题，因此第一季度市场同比增长15%。2024年第一季度，三星以19%的份额和670万台的出货量保持了市场第一的位置。vivo以620万部的出货量位居第三。OPPO(不含一加)和 realme分别以370万部和340万部的出货量位居前五。

Canalys高级分析师Sanyam Chaurasia表示：“虽然大多数品牌在第一季度实现了两位数的增长，但前五名之外的品牌仍在继续挑战头部厂商的市场份额。厂商在 2023 年第四季度末的价格调整和促销策略有助于 2024 年第一季度的库存管理。1 月份印度的‘共和国日’促销活动加速了这一势头，各品牌纷纷利用促销活动推广其最新产品。三星的最新旗舰产品 Galaxy S24 的销量超过了上一代产品，这主要得益于预购升级优惠政策、三星金融+ 和AI功能营销。在红米 13C 5G 和红米 Note 13 5G 系列以及POCO 提前推出 X6 系列的推动下，小米在第一季度复苏强劲。OPPO 是前五名中唯一下滑的品牌，原因在于其精简了产品组合，减少了中高价位的新品发布。前五名以外，摩托罗拉、Infinix 和苹果实现两位数的高增长，缩小了与前几名的市场份额差距。苹果的增长得益于iPhone 15 ，该机型在电商平台上进行了多次降价和促销优惠。”

Chaurasia表示：“大众市场品牌正优先考虑价值驱动战略，以应对销量驱动型市场的需求增长疲软。第一季度，小米、vivo 和OPPO等品牌推出了最新机型–红米 Note 13、V30和Reno 11系列–与上一代机型相比价格更高。由于渠道更广、融资更便捷，厂商们正积极提升产品定价，以抓住高端化趋势。尽管少数零部件的进口关税有所降低，但由于零部件成本上升，运营压力增大，预计价格上涨仍将持续。各品牌也在优先考虑渠道激励措施和零售投资，从而进一步推高了成本。今年，各品牌将努力证明5G功能之外的增量定价的合理性。这将主要通过设计语言、用户体验和其他接入智能手机的AIoT产品来实现。”

Chaurasia继续表示：“印度智能手机生态系统强调本地化已不可避免。虽然 2024 年的增长催化剂似乎仅限于 5G 设备升级和高端化，但厂商必须关注长期战略，以实现可持续发展。在政府推动本地化的背景下，厂商必须进一步专注于重组本地分销、利用本地制造合作伙伴和任命印度管理层。此外，他们还需要优先考虑提升用户体验和市场教育，以实现更有效的顾客参与度，向小城市扩张、加强主线零售和建立渠道信心将至关重要。”