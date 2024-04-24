2024年第一季度中国智能手机销量同比增长1.5%，环比增长4.6%，连续第二个季度同比正增长；

华为在本季度所有的手机品牌厂商中脱颖而出，同比增长 69.7%；荣耀也出现了两位数的增长；

vivo 排名第一，其次是荣耀和苹果；

由于华为的卷土重来改变了高端市场的格局，苹果一季度销量同比下降19.1%；

预计 2024 年市场将出现低个位数同比增长。

根据 Counterpoint 的手机销量周度报告，2024 年第一季度中国智能手机销量同比增长 1.5%，连续第二个季度实现同比正增长。华为在第一季度的所有 手机品牌厂商中脱颖而出，同比增长 69.7%。华为的增长很大程度上归功于其支持 5G 的 Mate 60 系列的销售火爆，加上其本身品牌知名度家喻户晓，其在 600 美元以上的高端市场份额大幅提升。尽管华为强势回归对市场其他厂商造成冲击，但荣耀凭借几款广受欢迎的机型及其在线下渠道的扩张，在一季度仍实现了 11.5% 的同比增长。

Counterpoint 研究副总监 Ethan Qi 在评论市场动态时表示：“随着中国智能手机销量持续增长并实现 4.6% 的环比增长，复苏势头似乎正在积聚。中国春节期间的销售促销活动是推动销增长势头的主要因素。根据 Counterpoint 中国智能手机周度机型销售追踪器的数据，在春节前四周的平均每周销量与正常周相比增长了 20%。”

Counterpoint 高级分析师Mengmeng Zhang进一步评论市场动态：“2024 年第一季度是竞争最为激烈的一个季度，市场份额排名前六的厂商间的差距仅有 3 个百分点。智能手机品牌厂商提前制定各种营销和促销策略，在节日期间激烈竞争。尤其是在春节假日期间，返乡务工人员购买更实惠的智能手机的需求带动下，中国厂商凭借其丰富的性价比产品抓住了低端市场销量激增的机会。这一趋势进一步缩小了主要厂商之间的市场份额差距。”

Counterpoint 高级分析师 Ivan Lam在评论各品牌表现时表示：“vivo 本季度凭借 Y35 Plus 和 Y36 在低端市场以及 S18 在中端市场的强劲销量，以 17.4% 的份额夺得榜首。荣耀以 16.1% 的市场份额位居第二，苹果以 15.7% 的市场份额位居第三。由于华为的强势回归直接影响了苹果在高端市场的地位，本季度苹果的销量表现稍显逊色。此外，与往年相比，苹果的换机需求也略显疲软。”

展望未来，Ivan 看到 iPhone 销量复苏的可能性。“我们看到每周销量缓慢但稳定改善，因此势头可能正在发生扭转。对于第二季度而言，iPhone可能会推出新的配色，配合积极的销售计划相结合可能会使该品牌重新回到正增长；当然，我们也期待着苹果将在 6 月份的 WWDC 上展示其人工智能功能方面的进度。从长远来看，这些因素都可能会改变局势。”

Counterpoint Research 预计中国智能手机市场将出现低个位数的同比增长。生成式人工智能的出现已经促使中国手机品牌厂商将此类功能集成到其旗舰设备中。预计智能手机品牌厂商将继续探索新的 AI方面的应用，并将进一步将这些AI应用向下渗透到中端市场。