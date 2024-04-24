特斯拉 CEO 马斯克在财报电话会议上表示，预计在今年底之前，特斯拉的 Optimus 人形机器人将拥有完成“有用的”工厂任务的能力，该公司可能会在 2025 年底前将其对外销售，特斯拉计划今年年底前在其自家工厂率先使用该机器人。

几个月前，特斯拉发布了新一代人形机器人 Optimus Gen 2，旨使其能够接管人类的重复性工作。与之前的版本相比，新原型机器人有着诸多改进。

特斯拉认为，利用其自动驾驶汽车项目的人工智能技术以及电池和电动机方面的专业知识，制造人形机器人是可行的。他们表示，特斯拉的汽车实际上已经是“轮子上的机器人”，现在只需要将它们做成人形，就可以替代人类完成一些任务，尤其是重复性危险的任务。

在之前有关 Optimus 的更新中，马斯克曾表示，“Optimus 项目被严重低估了”。他预计该机器人的需求量可能高达 100 亿到 200 亿台。马斯克甚至“自信地预测”，Optimus 将占到“特斯拉长期价值的大部分”。

马斯克的愿景是，每个人家里都拥有一台特斯拉 Optimus 机器人，它们不仅将接管许多制造业和服务业的工作，还将走进寻常百姓家。

在发布了特斯拉 2024 年第一季度财报后，马斯克更新了 Optimus 的推出时间表。他表示，Optimus 已经在实验室里执行工厂任务，并相信到今年年底，它将能够在特斯拉的实际工厂里执行真实任务。

此外，马斯克表示，他相信特斯拉可以在 2025 年底之前开始向公司以外的客户销售 Optimus 机器人。他再次强调，他期望 Optimus 最终将占到特斯拉的大部分收入和整体价值。

马斯克此前曾表示，他预计 Optimus 的售价将“不到汽车的一半”，约为 2.5 万美元。