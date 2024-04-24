动点出海获悉，越南科技巨头FPT正通过与Nvidia合作，在当地投资2亿美元建设一座AI工厂。据介绍，后续，该工厂将作为越南的主权云服务设施。

根据声明，FPT也宣布同Nvidia建立了战略合作伙伴关系，从而为越南和FPT所有业务领域的客户提供一站式人工智能及云服务（包括人工智能产品、GPU基础设施、技术专家、领域专业知识）。

此外，声明也指出，即将建设的AI工厂将采用后者的包括Nvidia AI Enterprise和Nvidia H100在内的最新产品及服务。

值得一提的是，FPT也在本次合作中强调，本次举措也是公司加强人工智能研发、创建人工智能应用和解决方案的战略的重要组成部分，促进FPT致力于推动越南转变为人工智能国家的愿景、并加速人工智能应用在亚洲地区（包括但不限于越南、日本和韩国）的采用。

去年晚些时候，Nvidia CEO黄仁勋曾表示，Nvidia希望在越南建立一家新基地，以发展该国的半导体产业。他指出，在Nvidia看来，越南市场是其重要市场之一。据悉，Nvidia已在当时的会议上与越南科技公司以及越南当局讨论了半导体合作协议——作为背景，此前，Nvidia已在越南有过2.5亿美元的投资。

另一方面，有印尼官员在本月早些时候透露，Nvidia将与印尼电信公司Indosat Ooredoo Hutchison（Indosat）展开合作，计划于今年在中爪哇省梭罗市动工打造一家人工智能中心。据悉，两家公司也已承诺为此设施投资2亿美元。