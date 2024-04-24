就在季后赛之前，起亚为EV9车主推出了一项新功能，使他们能够通过定制的内部显示主题来代表他们最喜欢的 NBA 球队。无论您的球队是金州勇士队还是洛杉矶湖人队，您都可以使用自定义颜色和徽标来个性化您的车辆显示屏。它还可以用独特的声音欢迎您并送您离开。

EV9 的 12.3 英寸仪表盘显示 30 支 NBA 球队中每支球队的颜色和徽标。您是金州勇士队的球迷吗？您的显示屏将显示球队标志性的蓝色和金色。

也许您更喜欢洛杉矶湖人队的勒布朗球迷。您可以选择 EV9 的显示屏显示球队在比赛之夜所穿的紫色、金色和黑色球衣。纽约尼克斯队球迷可以炫耀该队著名的蓝色、橙色和白色（如下所示）。

“这只是一个提示，”起亚美国首席运营官兼执行副总裁史蒂文·中心 (Steven Center) 解释道。定制 NBA 主题是最新的，因为这家汽车制造商致力于推出新功能和个性化选项，让拥有电动汽车变得更加令人兴奋。

起亚于本月早些时候以及 4 月 20 日开始的季后赛之前开始推出 EV9 定制 NBA 显示主题的无线更新。

EV9 是起亚首款通过全新联网汽车导航驾驶舱 (ccNC) 信息娱乐系统进行远程升级的车型。NBA 主题将通过 Kia Connected Store 的数字功能和服务以每支球队 39.99 美元的价格提供。您可以通过 Kia Access 应用程序或Kia Owner Portal解锁。