2004年，人类第一次横穿塔克拉玛干沙漠，历时73天；

2007年，人类第一次驾车穿越塔漠N39路线，历时27天；

2020年，单人单车穿越塔漠N39的世界纪录，历时11天；

2024年，豹5单人单车成功穿越塔漠N39，仅用时5天14小时！

2024年4月25日，方程豹汽车在北京车展“进化新境”主题发布会中宣布：超级混动硬派SUV豹5，成为世界上首个穿越塔克拉玛干沙漠N39“塔1线”的新能源车，创造出新能源越野的全新历史。方程豹通过挑战极限的方式，印证了豹5坚实可靠的品质，及DMO超级混动越野平台的领先性和开创性。

携手“塔漠之王”董长凯，豹5首开新能源车穿越塔漠历史

穿越塔克拉玛干沙漠，是每一位越野迷心中的梦想。作为世界第二大的流动沙漠，塔漠鸡窝坑多，沙质更为松软极易陷车，而N39“塔1线”更有着“死亡之海”之称。面对复杂多变的流沙，甚至是倾斜角最大可达70°的连绵高耸沙山，也让这场挑战，成为竭力压榨豹5动力性能、极限爬坡、脱困和安全、耐久性潜力的天然试炼场。

此次横穿塔漠N39“塔1线”，由9次成功穿越经历，被称为“塔漠之王”的董长凯驾驶豹5，以单人单车的方式完成。全程直线792km，迂回距离超1000km，得益于DMO超级混动越野平台的赋能，豹5车架高强度钢占比达到96%，结合全新混动非承载式架构和CTC电池底盘一体化设计让车架扭转刚度提升38%，整车安全可靠性和耐久性得到极大提升，为成功穿越奠定了坚实基础。

挑战途中，豹5将DMO以电为主的优势发挥到极致，领先动力系统带来的505kW最大功率，结合最大39°接近角和35°离去角，遇到大角度沙坡，豹5依然有足够的空间和动力从容前行。特别是面对塔漠超高温环境，豹5领先的热泵能量管理系统和越野专用电驱油冷系统带来的出色电池、电机散热能力，能让动力系统随时保持充沛的性能输出。即便遇到陷车风险，越野低速四驱和智能三把锁对四轮扭矩的瞬时精准分配，也让穿沙变得更加从容。

作为首个成功穿越塔克拉玛干沙漠N39“塔1线”的新能源车，方程豹汽车以推出“塔漠米”内饰配色，向豹5开创的全新荣誉致敬。这也与用户不断突破、求解生活未知的硬核精神高度契合。

豹5让体验持续进化，老车主出行更显愉悦

作为方程豹汽车的首款车型，豹5是对新能源越野的最优解，也是用户生活和远方完美兼得的最佳座驾。此次，基于更多用户渴望释放内心野性，开启野趣生活的梦想，云辇-P将不再是顶配云辇旗舰版车型专属；方程豹汽车秉持“用技术实现个性平权”的理念，在探索版基础上，推出了云辇豪华版车型，售价32.98万元。届时，将有更多用户在享受都市舒适、智能体验的同时，也可以迈出追求远方梦想的脚步。

另外，方程豹汽车围绕高频用车场景，预计在5月份开启豹5老车主的二次OTA推送，将带来全新的出行体验进化，让用户在舒适、智能和户外露营等场景中获得更多满足。

始于越野，不止越野。豹5作为行业唯一兼顾越野性能和城市舒适的硬派SUV，用挑战塔漠N39“塔1线”的成功，开启了新能源极限越野的全新赛道，又依托持续进化的驾乘体验，为用户不断焕新生活。预计在2024年第三季度后，方程豹汽车还将本着让“一切未知世界都有解”的初衷，为大家带来超级混动硬派旗舰SUV 豹8。大家也可以在车展期间，抵临中国国际展览中心（北京）W101方程豹汽车展台或是线下门店，近距离感受豹5的强大实力。