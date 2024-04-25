据路透社报道，加密货币交易所币安创始人赵长鹏可能面临长达三年的监禁，此前他承认违反反洗钱法律。美国检察官周二晚上在西雅图联邦法院提交的文件中提出了这一请求。

检方表示，判处赵长鹏比联邦量刑指南建议的最高刑期 18 个月翻一番的刑罚，将能体现其故意违规的严重性，并向业界传递一个信息，即“始终遵守法律才是正确的选择”。

赵长鹏的律师则请求缓刑，美国地方法官理查德·琼斯预计将在 4 月 30 日对赵长鹏进行宣判。

现年 47 岁的赵长鹏曾是加密货币行业的领军人物，去年 11 月，他和币安承认违反了《银行保密法》的反洗钱规定后，辞去了币安 CEO 职务，币安同时同意支付 43.2 亿美元的刑事罚款。

检方表示，币安采用“野蛮西部”式的运营模式，对犯罪分子敞开大门，未报告与哈马斯、基地组织和伊拉克和叙利亚伊斯兰国等恐怖组织的 10 万多笔可疑交易。他们还指出，赵长鹏的平台还支持销售儿童性虐待材料，并接收了大量勒索软件赎金。

“他做出了一个商业决定，认为违反美国法律是吸引用户、发展公司和增加个人财富的最佳方式，”检察官说道。

为了争取宽大处理，赵长鹏的律师援引了他作为初犯“毫不犹豫”地承担责任，以及他支付的 5000 万美元刑事罚款作为辩护理由。他们还指出，没有哪个类似案件的被告被判过监禁。律师表示，尽管存在导致此次起诉的最初过失，但赵长鹏仍将币安打造成行业合规的领导者。

币安的罚款包括 18.1 亿美元的刑事罚款和 25.1 亿美元的赔偿金。赵长鹏的律师还表示，他已向美国商品期货交易委员会支付了 5000 万美元。

赵长鹏于 2017 年创立了币安，目前他以 1.75 亿美元的保释金获释，并同意不就符合联邦量刑指南的任何判决提出上诉。

2021 年底，赵长鹏曾以 941 亿美元身家超越钟睒睒，成功登顶华人首富的位置，同时也跻身世界十大富豪。目前，在彭博亿万富豪指数榜上，赵长鹏的身家约为 426 亿美元，位居全球第 29 名。