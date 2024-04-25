，2024第十八届北京国际汽车展览会正式拉开帷幕，腾势汽车携史上最强智能豪华产品矩阵震撼亮相W4馆，展台人山人海，成为本届北京车展最火打卡点！

其中，腾势Z9GT迎来全球首秀，新车定位智能豪华旗舰轿车，为比亚迪集团设计总监沃尔夫冈·艾格又一巅峰之作，同时首搭全球领先的颠覆性技术平台易三方，超前引领豪华轿车电动化新趋势。

艾格领衔打造，颠覆性技术赋能，腾势Z9GT成本届车展焦点

作为腾势全新设计理念“Elegance in motion——优雅之势”首款车型，腾势Z9GT外观由艾格领衔倾力打造，完美融合东西方设计美学，以优雅的气质与动静皆宜的美感，正式开启GT美学新纪元。

腾势Z9GT采用日冕前脸设计，双星冕前灯组既符合平衡对称的设计美学，也有中国传统文化中对万物寻求连接的自然哲学。车身侧面“Z”形装饰线精致流畅，前舱修长、重心向后、姿态优雅，彰显出独特的GT美感。车辆尾部宽阔饱满，“时光沙漏”尾灯由中间向两侧延伸，与鹤式悬浮尾翼相辅相成，为整车带来绝佳辨识度。

腾势Z9GT定位D级轿车，车身尺寸为5180mm/1990mm/1500/1480mm，轴距3125mm，并将搭载CTB电池车身一体化技术，空间表现全面超越传统豪华轿车。此外，腾势Z9GT提供多激光雷达选装方案，搭载“天神之眼”高阶智能驾驶辅助系统，智驾能力同样全面超越传统豪华轿车。

车展发布会上，腾势汽车首席共创官赵长江表示，腾势Z9GT搭载全球领先的颠覆性技术平台——易三方，将极致性能科技与优雅完美呈现。

易三方基于整车智能战略打造，是全球首个能同时实现三电机独立驱动和独创后轮转向的技术平台，兼顾纯电和混动，更完美融合灵动、智慧、安全三大特性，颠覆传统豪华。得益于此，腾势Z9GT麋鹿测试成绩超越85km/h，刷新世界纪录！以近5.2米车长，实现5米以内的最小转弯半径，最大功率近1000匹马力，百公里加速2秒级。一项项新的世界级数据，代表着腾势Z9GT极致的操控性能，更代表着腾势汽车在技术无人区的敢为先行与突破。

凭借全球化领先设计及全新技术，腾势Z9GT成为了本届车展上当之无愧的焦点，被赞为“中国人自己造的世界级GT车型”，更有无数海外媒体记者专程前来腾势展台围观打卡，品味优雅之势设计理念，领略其极致魅力。

全球首家！腾势汽车开启新能源豪华品牌覆盖全品类的先河

腾势汽车以腾势国际名称“DENZA”为产品序列命名，打造全球统一的产品命名体系，其中“Z”代表科技与极致，为轿车系列。

“Z”系列首款车型腾势Z9GT的到来，不仅进一步完善了腾势汽车现有智慧产品矩阵、丰富了用户选择，更让腾势汽车成为了全球首个实现MPV、SUV、轿车全品类覆盖的新能源豪华汽车品牌。

D系列中，腾势D9在2023年“豪”取MPV全市场年度销量冠军。2024年3月，2024款腾势D9基于六大豪华全维进化，上市即热销、上市即交付、上市即冠军，位列MPV全市场月销、季销双榜第一。“CEO梦想座驾”腾势D9 PIONEER四座创领版同步上市，以“隐私静谧、智能舒适、健康安全”三大豪华体验，助推高端商务出行变革，为更多时代精英提供新豪华用车选择。

N系列中，全新腾势N7定位智能豪华超舒适SUV，凭借“智电五双”五大核心产品力，成为同级别最豪华超舒适的智能电动SUV。智能驾驶方面，全新腾势N7全系标配“天神之眼”高阶智能驾驶辅助系统，支持高快领航、城市领航、代客泊车等功能，稳居智驾第一梯队，且是同级驾乘质感和舒适性最好的车型，其中，高快领航在40+城市交付即可用，最快今年四季度覆盖全国；而城市领航功能也已进行过公测，预计4月底OTA升级，最快年底覆盖全国。

全球化战略加速，持续超越、进化，做世界级豪华品牌

腾势Z9GT作为腾势汽车又一全球化车型，承载着全球化的视野，由顶尖国际团队倾力打造，旨在树立全球汽车工业的新标杆。未来，腾势Z9GT不仅将在中国市场售卖，还将进军国际市场，海外售价或超百万，让世界见识中国豪华汽车，见证中国汽车的新高度。

中国腾势，向世界腾势，腾势汽车为打造世界级豪华品牌领势前行。2023年，是腾势汽车的出海元年，3月登陆泰国曼谷国际车展，泰国前总理巴育先生亲临腾势展台体验；9月登陆德国慕尼黑国际车展，腾势D9欧洲首秀广受好评；10月登陆日本移动出行展，作为展会上唯一的中国豪华汽车品牌备受瞩目；11月登陆泰国国际汽车博览会，腾势N7首次亮相海外；12月登陆香港国际汽车博览，至今已收获近300份香港订单。

2024年，腾势汽车全球化战略按下“加速键”，1月成为欧洲杯官方合作伙伴，2月接连亮相印尼、日内瓦国际车展，3月正式进驻香港。未来，腾势汽车将走进更多国家和地区，将中国智能豪华科技与世界共享。

超越、进化是腾势汽车2024年的主旋律。2024款腾势D9、全新腾势N7携手进化，成为各自细分市场首选；腾势Z9GT则以全球领先的新能源技术，实现对传统豪华轿车的全面超越，或将带动豪华轿车市场全面电动化转型。如今，腾势汽车累计用户数量已近20万，未来，腾势汽车仍将不断超越进化，以更加极致的产品和更加优质的服务，为全球用户创造新豪华全优出行体验。