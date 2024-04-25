尽管福特公司日前公布的业绩显示电动汽车收入下滑，但高管层在财报电话会议上仍表现出乐观态度。

福特首席执行官 Jim Farley 确认，市场需要的是价格实惠的电动汽车，而福特将在下一代产品中提供此类车型。他还承诺这些车型将盈利，同时福特也将增加产量，以满足旗下广受欢迎的混合动力车型（例如 F-150 PowerBoost 和 Maverick Hybrid）的需求。

对于一直难以吸引投资者的福特来说，这是一次充满希望的财报电话会议。福特汽车的股价与其收益相比，在全球范围内都处于最低水平之一，这表明投资者对福特的主营业务缺乏信心。然而，福特拥有庞大的车队业务，混合动力车型组合强劲且供不应求，Mustang Mach-E 电动汽车也是仅次于特斯拉 Model Y 的美国第二畅销电动 SUV。

福特不得不调整其对电动汽车普及率的预期。不过，该公司现在认为自己正走在正确的轨道上，旗下拥有多款强劲的混合动力车型和广受欢迎的 Mustang Mach-E。难点不仅在于销售电动汽车，还要做到盈利。

自从福特将 Mach-E 的售价下调 17% 以来，其销量迅速增长。Farley 表示，负担能力是消费者的首要考量，Mach-E 的销量增长证明了这一点，他承诺下一代福特电动汽车将既实惠又能盈利。这一转变正值特斯拉据传对传闻中的廉价电动汽车“Model 2”失去兴趣之时，该公司可能已经放弃了该项目，转而支持马斯克承诺的自动驾驶出租车项目。

福特表示 Maverick、F-150、F-250 和 Ranger 等车型都处于热销状态，公司正处于建立盈利性电动汽车业务的轨道上，同时燃油车业务也将继续产生现金流。为了保持业务相关性和降低排放，Farley 表示福特将在每个细分市场推出混合动力车型。关键在于控制价格，因为消费者正面对着更高的利率，这使得贷款购买昂贵汽车和卡车的成本大大增加。

总而言之，福特汽车的目标是在价格实惠的电动汽车领域占据战略优势。通用汽车正试图通过雪佛兰 Equinox EV 实现同样的目标，特斯拉也有 Model Y。谁能赢得这场为年轻消费者和经济能力不那么富裕的买家提供续航里程长且价格合理的电动汽车的竞赛还不得而知，但越来越多公司加入到这个市场无疑是件好事。

“对我们来说，真正令人兴奋的是，我们看到了市场空缺，”Farley 表示，“我们相信我们可以做到在 25000 美元或 30000 美元的价格区间实现盈利。”