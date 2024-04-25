即将推出的起亚 EV3设计在新的广告视频中亮相。在正式亮相之前，起亚最新的预告片让我们对这款新型低成本电动 SUV 有了最好的了解。起亚在 10 月份的电动汽车日期间推出了 EV3 以及另外两款电动汽车。这些车型是起亚全新经济型电动汽车系列的一部分，售价在 30,000 美元至 50,000 美元之间。

EV3 采用了起亚三排 EV9的设计和技术，并将其缩小为更小、更实惠的车型。与 EV Day 上展示的其他车型一样，EV3 采用起亚全新 Opposites United 设计。最引人注目的特征之一是新的“虎脸”，取代了该品牌标志性的虎鼻。

在里面，您可以看到起亚的新型联网汽车导航驾驶舱（ccNC）。下一代信息娱乐系统包括双 12.3 英寸屏幕，支持 Apple CarPlay 和 Android Auto。

这款新型电动 SUV 预计将于今年晚些时候首次亮相，我们已经看到了一些原型车正在进行测试。新款EV的轮廓首次采用无伪装的轮廓。 EV3 的设计特点似乎与 EV9 和 EV5 类似。然而，后端显然更小。

EV3 将是起亚全新低成本电动车系列中的第一款，该系列包括 EV2、EV3、EV4 和 EV5。预计将于今年夏天上市，售价约为 30,000 美元。

继EV3之后，起亚将推出EV4，预计将于明年推出。起亚还计划推出一款更小、更便宜的 EV2，这可能是其产品线中最实惠的。